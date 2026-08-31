Confirma Tren Maya percance del tren que cubría la ruta Cancún-Palenque; no se reportaron personas lesionadas

A través de un comunicado oficial, el Tren Maya dio a conocer que, alrededor de las 15:30 horas de este lunes, el tren que cubría la ruta Cancún-Palenque, 50 metros después de salir de la estación San Francisco de Campeche, ubicada en la capital de ese estado, registró un percance de vía en el último de sus vagones; por lo que, conforme a los procedimientos técnicos establecidos, el maquinista detuvo la marcha de la unidad, sin haberse registrado lesionados entre los 123 pasajeros.

“Conforme al protocolo de atención a clientes, se proporcionó hidratación y alimentación a las personas usuarias, y a partir de las 1600 horas, se realizó el descenso ordenado a la estación San Francisco de Campeche, con el acompañamiento de personal de Tren Maya, siendo trasladados vía terrestre a la próxima estación Edzná, para continuar su recorrido original a bordo de otro tren”.

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“Se integró la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, la cual ya realiza la investigación técnica del hecho. Los demás servicios operan con normalidad; en caso de requerirse algún ajuste de horario o itinerario derivado de las maniobras técnicas de revisión, se informará oportunamente a las personas usuarias”, detalló en el comunicado.

También se destacó en el texto que lamenta los inconvenientes ocasionados por esta eventualidad y refrendó su compromiso con la seguridad y el cuidado de las personas usuarias.

No es la primera vez que el Tren Maya sufre un percance de esta índole, que ha provocado que los pasajeros tengan que bajar de los vagones y que en otros casos queden varados durante horas.