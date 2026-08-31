Anuncian cierres y desvíos en la Mérida-Progreso por trabajos de reconstrucción

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la implementación de un operativo vial especial en la vía Mérida-Progreso. Este operativo constará de cierres y desvíos en la carretera, por lo que se compartieron detalles para los ciudadanos.

Las autoridades compartieron las razones detrás de los cierres en la carretera, además de la fecha exacta en la que se comenzarán estas labores. Aunado a esto; se dieron rutas alternativas para los diferentes ciudadanos en diversos puntos del camino para evitar problemas viales.

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¿Desde cuándo se cerrará la Mérida-Progreso?

De acuerdo con lo señalado por el SICT, los cierres y desvíos en la Mérida-Progreso darán comienzo este martes 1 de septiembre, motivados por trabajos de reconstrucción en la zona. Se espera que, desde la fecha señalada, haya presencia de trabajadores realizando las labores esperadas.

¿Por qué habrá cierres en la Mérida-Progreso?

El cierre en la vía Mérida-Progreso se debe por la reanudación de los trabajos de reconstrucción del puente ubicado en el kilómetro 34.1. La intervención, enfocada en la estructura del cuerpo B (salida de Progreso hacia Mérida), contempla la demolición de la sección superior para colocar nuevas trabes, losa, parapetos de concreto y carpeta asfáltica, con una duración estimada de dos meses.

El plan vial contempla el cierre total del tránsito de salida hacia la capital yucateca desde el distribuidor de acceso al puerto hasta la conexión hacia Chelem. Para mantener la conectividad, se habilitará doble sentido de circulación sobre los carriles del cuerpo A (dirección Mérida-Progreso) desde el kilómetro 32.5.

Rutas alternativas para los cierres en la Mérida-Progreso

Las autoridades han recomendado el uso de rutas alternas para agilizar la movilidad durante el periodo de las labores. Los conductores que viajen desde Progreso hacia Mérida podrán tomar la carretera Yucalpetén-Chelem para reincorporarse más adelante a la vía principal.

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En tanto, para trasladarse desde Mérida hacia comunidades costeras como Chicxulub, San Benito o Telchac, la alternativa sugerida es la ruta Conkal-Chicxulub Puerto. El operativo de vigilancia y control será coordinado de manera conjunta por la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán y la Policía Municipal de Progreso.

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