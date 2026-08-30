Christian Nodal desmiente supuesto concierto anunciado en Monterrey.

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal y su oficina de representación, JG Music, emitieron un comunicado de prensa este domingo 30 de agosto de 2026 para desmentir categóricamente una supuesta presentación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Después de que en redes sociales se informará de una supuesta presentación del artista en la ciudad el próximo 10 de octubre. El artista y su equipo informaron que no existe una presentación confirmada del cantante en la ciudad, pidiendo al público evitar la compra de boletos para el supuesto concierto.

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¿Qué dijo Nodal sobre el supuesto concierto en Monterrey?

De acuerdo a lo informado en redes sociales, el supuesto concierto tendría lugar en el Domo Care, ubicado en el municipio de Guadalupe, la presentación tenía fecha el próximo sábado 10 de octubre de 2026. Sin embargo; Christian Nodal emitió un comunicado desmintiendo la fecha compartida en redes.

El equipo del intérprete de "Botella tras botella", compartió en sus páginas oficiales que la presentación anunciada para el próximo 10 de octubre es falsa. Aunado a esto, se pidió a los usuarios y fanáticos no realizar la compra de boletos para la supuesta fecha, y verificar las fechas de próximos shows en los canales oficiales de Noda.

La medida busca proteger a los seguidores del artista de ser víctimas de fraudes o ventas no autorizadas. Para finalizar, en el comunicado se agradeció el apoyo y cariño que ha brindado el público a Christian Nodal.

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