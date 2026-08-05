Jared Leto queda fuera de una película tras acusaciones en su contra.

Jared Leto se encuentra en el centro del ojo público después de que saliera un documental de la BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. En este largometraje diez mujeres han señalado al actor de conducta sexual inapropiada; tras estos señalamientos se presume que el también músico habría sido retirado de una importante cinta.

De acuerdo con los reportes, el actor de 54 años se encontraba en conversaciones avanzadas para asumir un papel protagónico de la cinta; sin embargo, la producción decidió no continuar con su contratación debido a las múltiples acusaciones que enfrenta actualmente el actor.

Noticia Destacada Así sorprendió Jared Leto a un joven mexicano y a su familia, durante una videollamada: VIDEO

¿De qué película habría sido retirado Jared Leto?

De acuerdo con información revelada por Page Six, el actor estadounidense Jared Leto fue descartado del elenco principal de ‘Assassination’, dirigido por Barry Levinson. La decisión se tomó tras determinarse dentro del equipo de producción que la controversia en torno al actor se había vuelto “imposible de ignorar”.

La atención sobre el caso se reavivó tras el estreno del documental de la BBC ‘Jared Leto: Hollywood's Dark Secret’. En la producción, diez mujeres expusieron presuntos episodios de conducta sexual inapropiada ocurridos entre 2002 y 2016. Cuatro de ellas señalaron directamente al actor por agresión cuando eran menores de edad.

Jared Leto lost major movie role amid sexual misconduct allegations https://t.co/JbvnHfGQXS pic.twitter.com/EP2hqPoIfU — Page Six (@PageSix) August 4, 2026

A través de sus representantes, Leto ha rechazado de manera categórica todos los señalamientos, afirmando que jamás ha agredido sexualmente a nadie y calificando las denuncias como falsas. Por su parte, la producción de ‘Assassination’ continuará su desarrollo sin la participación del actor.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal