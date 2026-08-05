La Academia revela la razón por la que eliminaron los videos de BTS de los Grammys

La Academia de la Grabación aclaró la razón por la cual las emblemáticas presentaciones de BTS fueron retiradas del sitio web oficial de los Premios Grammy. El hecho de que se retiraran los videos generó gran preocupación entre los fans, quienes especularon que la banda surcoreana no participaría en la premiación.

Ante los fuertes rumores en redes sociales sobre la razón por la que la organización quitó las presentaciones de la agrupación. Una representante de la Academia explicó las razones detrás de esta decisión, además de desmentir que la medida responda a una reprimenda o represalia contra la banda surcoreana.

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¿Por qué la Academia eliminó los vídeos de BTS de los Grammy?

Un representante de la organización explicó que la eliminación de los videos se debe únicamente al vencimiento de los derechos de transmisión y licencias de uso de los materiales audiovisuales. De acuerdo con la Academia, este procedimiento constituye una práctica estándar para los contenidos alojados en sus plataformas digitales.

El representante explicó que los acuerdos sobre los derechos de autor para actuaciones en vivo suelen establecer límites temporales de un año o menos, y a pesar de que los clips ya no están alojados en los dominios directos de la Academia por cuestiones contractuales, el material continúa accesible a través de los canales oficiales de la agrupación.

A Recording Academy representative reportedly said @bts_bighit’s Grammy performance videos were removed due to expired licensing agreements, not the group's Grammy rejection.



The representative said such removals are standard practice, as performance licenses typically last one… pic.twitter.com/PzRjlZVNfH — KpopHerald (@Kpop_Herald) August 4, 2026

"Esta es una práctica habitual para las actuaciones de los Grammy, ya que los plazos de las licencias varían y suelen estar limitados a un año o menos", declaró al Korea JoongAng Daily.

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