Canciller Roberto Velasco participará en la sesión plenaria de la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil

A través de una publicación hecha en sus redes sociales, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), encabezada por Roberto Velasco, dio a conocer que el Canciller viajará a Brasil para realizar una gira de trabajo.

La comitiva mexicana liderada por el Canciller Velasco participará en la sesión plenaria de la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, además se reunirá con funcionarios brasileños, así como con miembros de la comunidad mexicana en ese país.

“El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) realizará una visita de trabajo a Brasilia, para encabezar la comitiva mexicana en la sesión plenaria de la VI Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, la cual se celebrará con su contraparte, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira”.

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“También sostendrá reuniones con integrantes del servicio exterior brasileño, para reforzar nuestra cercanía diplomática, y con nuestra comunidad residente en el país sudamericano”, detalló la SRE en su perfil de X.

También destacó que el Secretario Roberto Velasco estará en São Paulo, en donde se reunirá con representantes del sector industrial y empresarial de Brasil, para tender puentes que aumenten las oportunidades de inversiones y comercio bilateral en beneficio de las dos naciones.