Xolo Maridueña confirma su regreso como ‘Blue Beetle’ al DCU de James Gunn.

El actor Xolo Maridueña confirmó de manera oficial su continuidad en el renovado Universo DC (DCU) bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. Maridueña reveló que seguirá dando vida al personaje ‘Blue Beetle’, mismo al que interpretó en 2023 con una cinta en solitario del personaje.

El actor señaló que su regreso será en la próxima película de Superman, generando grandes expectativas entre sus seguidores. Sin embargo; lo que más llamó la atención fue como Maridueña reveló que el mismo James Gunn, fue el encargado de solicitar su presencia en la cinta.

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¿Cómo será el regreso de Xolo Maridueña al DCU?

De acuerdo con lo dicho por el mismo actor, James Gunn lo llamó directamente para solicitar su regreso como el personaje azul para la próxima cinta “Superman: Man of Tomorrow”. Xolo Maridueña retomará su papel como Jaime Reyes dentro de la secuela de Superman.

Según Maridueña, se encontraba de vacaciones en Japón junto a sus amigos cuando el director le llamó a su celular. “Vi sonar mi teléfono, como si fuera el 'Bat-teléfono', y era James Gunn", detalló el actor, quien tuvo que salir de la habitación para recibir la confirmación de que su personaje formaría parte de los nuevos planes de la franquicia.

El actor expresó sentirse honrado por la oportunidad, reconociendo que la industria no siempre garantiza la continuidad de un personaje basándose únicamente en méritos previos. El proyecto ya concluyó su etapa principal de filmación y tiene fijado su estreno en cines para el 9 de julio de 2027.

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