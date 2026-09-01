Ana Paty Peralta aclara información sobre su visa; ¿qué dijo la Alcaldesa de Cancún sobre la supuesta acción de Estados Unidos?

Esto se sabe sobre la alcaldesa de Cancún

La alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, rechazó la información difundida sobre la presunta cancelación de su visa estadounidense y la de integrantes de su familia.

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Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, la política quintanarroense calificó los señalamientos como falsos y aseguró que su documentación se encuentra en orden.

“Lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden”, manifestó Peralta, quien agregó que no entrará en especulaciones ni polémicas innecesarias.

Su pronunciamiento ocurrió después de que un medio nacional reportara, con base en fuentes consultadas, que autoridades estadounidenses presuntamente retiraron las visas de la alcaldesa con licencia, su esposo y su suegro. La publicación también mencionó supuestas investigaciones federales.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República y las autoridades de Estados Unidos no han emitido públicamente información que confirme los señalamientos o explique una eventual decisión migratoria.

JGH