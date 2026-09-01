¿Lloverá este miércoles en Campeche? El pronóstico para este 2 de septiembre

Campeche tendrá este miércoles condiciones para lluvias fuertes, temperaturas de hasta 40 grados y rachas de viento, debido a la presencia de canales de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical al sur de la Península de Yucatán.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones norte y centro del estado, donde podrían registrarse acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que no se descartan encharcamientos en calles, afectaciones en zonas bajas y un incremento temporal en los niveles de ríos y arroyos.

La inestabilidad será reforzada por la aproximación de la onda tropical número 36 al sur de la Península de Yucatán, además de canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera.

A pesar de las precipitaciones, el ambiente continuará caluroso. En Campeche se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados, con sensación térmica superior debido a la humedad.

También se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, capaces de ocasionar la caída de ramas, árboles debilitados o anuncios publicitarios.

Estas condiciones también afectarán a Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes. Se recomienda anticipar los traslados, evitar circular por vialidades inundadas y mantenerse atento a los avisos de Protección Civil.

JGH