Pareja de motociclistas termina entre la maleza tras accidente en la Costera Sur de Cozumel

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta terminó entre la maleza luego de que el conductor perdiera el control de la unidad sobre la Costera Sur, a la altura del parque Chankanaab, en un accidente registrado alrededor de las 14:00 horas de este martes.

De acuerdo con información preliminar, la pareja, aparentemente de origen extranjero, circulaba por esta vialidad cuando una botella de plástico habría quedado debajo de la motocicleta. El conductor intentó esquivarla, pero debido a la velocidad a la que transitaba perdió el control y ambos ocupantes salieron de la carretera hacia la zona de vegetación.

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a prestadores de servicios y taxistas que se encontraban en las inmediaciones, quienes acudieron para brindar asistencia a los accidentados. Al llegar, encontraron a la pareja dentro de la maleza y observaron que el hombre aparentemente se encontraba inconsciente.

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Tras el percance se solicitó apoyo para valorar a los ocupantes y determinar la gravedad de las posibles lesiones. Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

El percance se registró un día después de otro accidente ocurrido también en la Costera Sur, en el que un motociclista resultó lesionado y sufrió una fractura en la parte inferior de una pierna, luego de un hecho en el que estuvo involucrado un vehículo perteneciente al servicio de transporte público.

La zona de la Costera Sur mantiene un flujo constante de motocicletas, automóviles y vehículos de transporte, por lo que los accidentes registrados en esta vialidad han requerido la intervención de cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito.