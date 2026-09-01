¡Otro apagón! Tormenta deja sin energía eléctrica cabecera municipal de José María Morelos y otras comunidades

Luego de mantener voltaje bajo por unos 20 minutos, el servicio eléctrico falló a las 18:00 horas y, por ende, las tiendas de autoservicio ubicadas en la zona centro activaron sus plantas de energía eléctrica, al menos, para que funcionaran las cajas de cobro y se mantuviera la luz indispensable por dentro para no cerrarla.

Este martes el palacio municipal invitó a la población para que acudiera a las 19:00 horas al encendido de luces. Faltaba que la energía eléctrica se restableciera a tiempo para que se llevara a cabo ese evento.

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El servicio eléctrico falló luego de dos truenos fuertes en la atmósfera, que anunciaba una lluvia fuerte, el detalle es que después no llovió. La luz eléctrica no solamente ha estado fallando en la cabecera, sino también en poblado como Cafetal Kancabchén, la Esperanza y Benito Juárez.

El ayuntamiento ha dicho, en sus comunicados, que esas fallas se deben a los trabajos de mantenimiento que viene realizando el personal técnico, en las redes eléctricas de la ciudad y de la zona rural.