Traslada ENSAR de Isla Mujeres a un adulto mayor a Cancún por insuficiencia respiratoria

Un abuelo enfermo fue traslado por embarcación de rescate de la Marina a Puerto Juárez para recibir atención especializada en un hospital de Cancún, informó la Quinta Región Naval.

El personal naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, brindó apoyo al Hospital Comunitario con el traslado marítimo del paciente, explicó.

Noticia Destacada ¡Otro apagón! Tormenta deja sin energía eléctrica cabecera municipal de José María Morelos y otras comunidades

Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del Hospital Comunitario, donde se solicitó el apoyo para un adulto de 62 años con insuficiencia respiratoria.

Por lo anterior, se ordenó a la ENSAR de Isla Mujeres el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender para trasladar al paciente a Puerto Juárez, donde fue recibida por personal de paramédicos con una ambulancia de servicio particular, quienes lo llevaron a un hospital en Cancún, a fin de recibir atención médica especializada.