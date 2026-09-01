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Traslada ENSAR de Isla Mujeres a un adulto mayor a Cancún por insuficiencia respiratoria

Quintana Roo / Sucesos

Traslada ENSAR de Isla Mujeres a un adulto mayor a Cancún por insuficiencia respiratoria

El personal naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Isla Mujeres, brindó apoyo al Hospital Comunitario con el traslado marítimo del paciente.

Ovidio López

Por Ovidio López

1 de sept de 2026

1 min

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Se reportó que el paciente cuenta con 62 años.
Se reportó que el paciente cuenta con 62 años. / Foto: Especial

Un abuelo enfermo fue traslado por embarcación de rescate de la Marina a Puerto Juárez para recibir atención especializada en un hospital de Cancún, informó la Quinta Región Naval.

El personal naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, brindó apoyo al Hospital Comunitario con el traslado marítimo del paciente, explicó.

En las últimas semanas se han registrado varios apagones en la entidad.

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Esta acción se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del Hospital Comunitario, donde se solicitó el apoyo para un adulto de 62 años con insuficiencia respiratoria.

Por lo anterior, se ordenó a la ENSAR de Isla Mujeres el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender para trasladar al paciente a Puerto Juárez, donde fue recibida por personal de paramédicos con una ambulancia de servicio particular, quienes lo llevaron a un hospital en Cancún, a fin de recibir atención médica especializada.

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