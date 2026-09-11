Alan, exvocalista de Magneto, sale del hospital en Mérida y reaparece en VIDEO

La preocupación por Alan Ibarra comenzó a crecer después de que se difundiera que el cantante y actor había sido llevado de emergencia a un hospital en Mérida. Un día después, el exintegrante de Magneto reapareció en redes sociales con un mensaje que tranquilizó a sus seguidores.

En un video difundido en redes, el intérprete de “Vuela vuela” apareció con buen semblante y habló brevemente sobre su estado. “Estoy bien, estoy vivo”, expresó, con lo que confirmó que ya había dejado atrás la emergencia que había causado preocupación en el medio artístico.

Además de informar que se encontraba bien, Alan Ibarra aprovechó el mensaje para agradecer la atención que recibió durante su estancia en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, perteneciente al IMSS-Bienestar del Gobierno de México, en Mérida, Yucatán.

¿Qué le pasó a Alan Ibarra?

La hospitalización ocurrió el 9 de septiembre en Mérida, Yucatán, aunque los detalles sobre el motivo de su ingreso no fueron confirmados directamente por el cantante en el material difundido.

De acuerdo con lo informado por la periodista Martha López Huan, Ibarra habría presentado un problema relacionado con los niveles de sodio en la sangre. En ese momento, su condición fue descrita como “delicada, pero estable”.

Durante su permanencia en el hospital, familiares de Alan Ibarra permanecieron a su lado, aunque mantuvieron reserva sobre la situación y evitaron ofrecer detalles públicos acerca de su estado de salud.

La noticia generó especial interés debido a la trayectoria del cantante, quien es recordado por su participación en Magneto y por canciones como “Vuela vuela”, “Malherido” y “La Puerta del Colegio”.