Tractocamión con caja sufre avería y termina bloqueando la avenida principal en José María Morelos

Un tráiler con caja cerrada quedó varado la tarde de este viernes en un carril de la avenida principal de la ciudad de José María Morelos, luego de que sufriera una avería en el motor.

La pesada unidad obstruyó el carril principal de circulación de la avenida, por lo mismo la policía de vialidad pidió a las personas que tenían estacionados sus unidades en el carril del estacionamiento local (que está pegado a la acera) movieran los vehículos para que pudieran pasar y continuar su camino.

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Posteriormente, se solicitó la presencia de una grúa para ver si se podía remolcar la pesada unidad a la salida de la ciudad. Sin embargo, la maniobra no fue fácil ya que el tráiler estaba cargado y una grúa pequeña como la que llegó al lugar no pudo moverla.

Personas que se encontraban en ese lugar indicaron que ya se necesita que se construya el libramiento en esta ciudad, para que los camiones grandes dejen de pasar en la avenida principal.