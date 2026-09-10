Alan Ibarra de Magneto estaría hospitalizado en Mérida; este sería su estado de salud

Alan Ibarra, integrante de Magneto, estaría hospitalizado en Mérida y su estado de salud sería delicado, pero estable, de acuerdo con información atribuida a personas cercanas al cantante.
Hasta el momento, no existe una confirmación pública por parte de su familia sobre su ingreso hospitalario o sobre la condición médica que presuntamente enfrenta.
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El artista, cuyo nombre real es Erick Ibarra Miramonte, habría sido ingresado este miércoles 9 de septiembre a un hospital de Mérida, ciudad donde reside desde hace varios años.
Según versiones de amigos y familiares, presentaría un problema relacionado con sus niveles de sodio en la sangre y permanecería bajo vigilancia médica. No obstante, estos datos no han sido confirmados oficialmente.
Alan Ibarra habría presentado un problema de salud
De acuerdo con las versiones que han circulado entre personas cercanas al cantante, su estado sería considerado “delicado, pero estable”, mientras permanece bajo atención médica en la capital yucateca.
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Hasta ahora, familiares y allegados se mantienen pendientes de su evolución y se espera que en las próximas horas puedan brindar información sobre su estado de salud.
Por el momento, cualquier versión sobre el diagnóstico o la evolución del artista debe tomarse con reserva ante la falta de un pronunciamiento oficial.
La última aparición pública de Alan Ibarra en Mérida habría ocurrido el pasado 23 de mayo, durante el concierto Despechados realizado en el Auditorio La Isla.
En aquella presentación compartió escenario con Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes, además de interpretar Malherido, canción que fue recibida con una ovación por parte del público.