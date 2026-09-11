Vikingos: la serie medieval de Netflix que ganó 46 premios y se parece Juego de Tronos

Si extrañas las batallas medievales, las disputas entre familias y las historias de poder que hicieron famosa a Juego de Tronos, Netflix tiene una producción que apuesta por un escenario todavía más cercano a la historia: Vikingos.

La serie creada por Michael Hirst, responsable también de Los Tudor, se convirtió en uno de los grandes referentes del drama histórico televisivo. A lo largo de seis temporadas, presenta guerras, alianzas, romances y enfrentamientos entre distintos grupos durante la Alta Edad Media escandinava.

Ragnar Lodbrok, el protagonista de una historia legendaria

El eje de la producción es Ragnar Lodbrok, interpretado por Travis Fimmel, personaje inspirado en uno de los héroes más conocidos de las tradiciones y relatos nórdicos.

La trama sigue sus aventuras junto a su familia, tripulación y descendientes, mientras el personaje busca ampliar sus territorios y convertirse en una figura cada vez más importante dentro del mundo vikingo.

Aunque la producción toma elementos de escritos históricos de los siglos XII y XIII, también incorpora las leyendas relacionadas con Ragnar para construir una historia llena de acción, romance y conflictos familiares.

Una historia que comienza con la era vikinga

Uno de los puntos de partida de Vikingos está relacionado con el año 793, fecha asociada con la incursión al monasterio de Lindisfarne, acontecimiento considerado tradicionalmente como el inicio de la era vikinga.

A partir de ese momento, la serie desarrolla un relato marcado por guerras, descubrimientos y enfrentamientos, mientras sus personajes buscan sobrevivir y ganar influencia en un mundo dominado por las luchas de poder.

Aunque la historia está ambientada en Escandinavia, gran parte de la producción fue filmada en Irlanda, cuyos paisajes sirvieron para recrear los escenarios de la época.

¿Vikingos es como Juego de Tronos?

Las comparaciones con Juego de Tronos son inevitables por sus batallas, conflictos entre familias, alianzas y luchas por el poder. Sin embargo, Vikingos tiene una diferencia fundamental: su historia parte de personajes, acontecimientos y tradiciones vinculadas con la historia nórdica, en lugar de un universo completamente fantástico.

La producción también evita depender de elementos como dragones y magia, para concentrarse en las ambiciones, creencias y enfrentamientos de sus protagonistas.

Ese enfoque convirtió a la serie en una opción atractiva para quienes buscan aventuras medievales con un componente histórico, pero sin renunciar a grandes batallas ni a los conflictos personales.

Una serie reconocida por la crítica y el público

De acuerdo con la información presentada en el texto original, Vikingos acumuló 46 premios y 133 nominaciones, una cifra que refleja el impacto que tuvo la producción durante su recorrido televisivo.

Con seis temporadas, la serie logró construir una historia que combina drama histórico, acción y romance, mientras muestra el ascenso y las dificultades de una de las figuras más famosas de las leyendas vikingas.

Por eso, si buscas una producción con batallas épicas, familias enfrentadas y personajes dispuestos a todo por alcanzar el poder, Vikingos puede convertirse en una alternativa para los seguidores de Juego de Tronos, pero con una apuesta mucho más cercana a la historia y las leyendas nórdicas.