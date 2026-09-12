Manelyk revela el problema de salud que enfrenta mientras participa en La Granja VIP 2026

La participación de Manelyk González en ‘La Granja VIP 2026’ ha comenzado a generar polémica dentro y fuera del reality, especialmente después de sus primeros enfrentamientos con algunos de sus compañeros.

Sin embargo, su presencia en el programa también hizo que usuarios recordaran una condición de salud que la influencer ha compartido públicamente.

Manelyk comparte el problema de salud que sufre durante transmisión de la Granja VIP

Hace algunos años, Manelyk habló sobre el diagnóstico de hipotiroidismo que recibió después de atravesar una etapa en la que recurrió a productos para bajar de peso y dietas restrictivas sin supervisión médica.

La integrante del reality contó que durante ese periodo utilizó diferentes productos conocidos como “quemadores” y siguió planes alimenticios muy limitados con la intención de modificar su peso rápidamente.

Según relató en aquella ocasión, posteriormente comenzó a presentar distintos problemas relacionados con su piel y sus hormonas, hasta que recibió el diagnóstico de hipotiroidismo.

La influencer reconoció que las decisiones que tomó en aquella etapa tuvieron consecuencias en su salud y que el proceso para recuperar su bienestar implicó modificar sus hábitos.

Manelyk también señaló que actualmente procura llevar un estilo de vida más saludable y prestar mayor atención tanto a su bienestar físico como emocional.