Clima en Yucatán 13 de septiembre: Pese a los probables chubascos, habrá intenso calor este domingo

Durante este domingo 13 de septiembre habrá probables chubascos en Yucatán, aunque predominarán temperaturas muy calurosas de hasta 37° C.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” una vaguada en niveles medios y el fuerte calentamiento diurno, favorecerán chubascos en el centro y noroeste de Yucatán.

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El ambiente será de caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al norte-noreste con rachas de 50 km/h hacia la costa.

Este domingo en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 37° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 25° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 23 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 23 y 35° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 25 y 36° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.