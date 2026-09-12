Isla Arena sigue incomunicada: Retrasos en el puente afectan a más de 400 pescadores

Completamente incomunicados se encuentran los isleños debido a que la obra de reconstrucción del puente se llevará una semana más, según informaron los constructores encargados de la obra. Apenas se terminó el amarre de las mallas hechas con varillas de gran grosor para garantizar mayor durabilidad, por lo que los pescadores mencionaron que tendrán que esperar aproximadamente una semana más para que quede habilitado el paso del agua natural en la zona.

Noticia Destacada Cierre del puente deja sin combustible y con pérdidas a pescadores de Isla Arena

Lo anterior lo dieron a conocer los pescadores José Alberto Escalante, Adán Segovia y Ramiro Cha Correa, entre otros, quienes mencionaron que se han quedado sin combustible y ahora tienen que viajar hasta el vecino municipio de Celestún para abastecerse de insumos y gasolina. Sin embargo, expresaron su temor de ser víctimas de los piratas de mar, ya que habitualmente compran entre 500 y 1,000 litros de combustible, pero en esta ocasión solo adquirirán lo mínimo por el riesgo que representa transportarlo en lanchas.

Los hombres de mar esperan que los trabajos se agilicen debido a que los compradores de pulpo no pueden ingresar a la ínsula, provocando que la pesca se acumule. Pidieron que la obra concluya pronto para que la población pueda transitar libremente, además de solicitar a las autoridades competentes supervisar la calidad de los trabajos. Recordaron que en el primer intento de reconstrucción se utilizó material de mala calidad y, al pasar la compactadora, el puente se volvió a fisurar, obligando a demolerlo para reconstruirlo desde cero, motivo por el cual se retrasó la entrega.

Los afectados señalaron que son más de 400 pescadores los perjudicados, sumados a los proveedores de alimentos que no pueden ingresar a surtir los comercios locales. Con esto se cumplirán dos semanas de afectaciones, por lo que urge que se termine la obra y se libere el tránsito vehicular en el único acceso terrestre a la comunidad de Isla Arena.

JGH