Convocan a voluntarios para rescatar manglares y costas contaminadas en Chetumal

Ambientalistas anunciaron que el 19 y 20 de septiembre llevarán a cabo una jornada de limpieza en el poblado Laguna Guerrero y el Bulevar Bahía, en la capital del estado, debido a la creciente acumulación de residuos en los manglares y zonas costeras. Llamaron a voluntarios a sumarse a las actividades.

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Los organizadores señalaron que el nivel de contaminación en distintos puntos del malecón es preocupante, al grado de compararlo con los tiraderos clandestinos que existen en la capital de Quintana Roo.

Lamentaron la falta de conciencia de quienes acuden a recrearse al Bulevar Bahía y, pese a conocer su importancia ambiental como parte del Santuario del Manatí, arrojan desperdicios en diversos sitios.

Araín Jiménez, promotor de la actividad, explicó que prácticamente a lo largo de los manglares pueden encontrarse envases, platos, cubiertos, bolsas, botellas y otros desechos.

Consideró que, pese a los llamados de las autoridades y organizaciones civiles para fomentar el cuidado del entorno, persiste la práctica de depositar basura en el cuerpo lacustre, lo que ha convertido algunos sectores del malecón en un enorme foco de contaminación ambiental.

Araín Jiménez, promotor de la actividad, dijo que el nivel de contaminación en distintos puntos del malecón es preocupante, lo comparó con basureros clandestinos

Ante esta situación, se convocó a un grupo de voluntarios para participar durante dos días en el retiro de residuos de las diferentes áreas de manglar ubicadas a lo largo del Bulevar Bahía.

Miguel Carballo informó que las labores también se extenderán a la comunidad Laguna Guerrero, cuyo cuerpo de agua, conectado con la Bahía de Chetumal, presenta afectaciones derivadas de los desechos que dejan los visitantes.

Aunque reconoció que la problemática no alcanza la magnitud registrada en el malecón, consideró necesario intervenir en puntos específicos donde suelen acumularse recipientes desechables y botellas de plástico y vidrio.

Cristina Carolina Moo exhortó a los habitantes de Chetumal a sumarse a la campaña y evitar arrojar residuos a la bahía, debido a que esta zona ya enfrenta problemas de contaminación relacionados con descargas de aguas residuales.

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Subrayó que la población debe asumir una mayor responsabilidad para evitar que la basura incremente el deterioro de los manglares.

Los organizadores esperan reunir a un número importante de voluntarios y generar mayor conciencia entre los visitantes, especialmente sobre la importancia de retirar sus residuos y conservar en mejores condiciones esta emblemática zona natural de Chetumal.

JGH