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Quintana Roo

Denuncian presunto depósito de aguas negras en basurero municipal de José María Morelos

Habitantes con parcelas cercanas al sitio aseguran que un camión llegó hace unos días y descargó residuos que presuntamente provenían de una fosa séptica.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

12 de sept de 2026

1 min

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Denuncian presunto depósito de aguas negras en basurero municipal de José María Morelos
Denuncian presunto depósito de aguas negras en basurero municipal de José María Morelos / Lusio Kauil

En el basurero municipal de José María Morelos empezaron a tirar también aguas negras de fosas sépticas de la ciudad, y esa situación empezó a molestar a las personas que tienen parcelas cerca de ese tiradero, como don Narciso Ballote y Juan Argaez Chi.

Ellos comentaron la tarde de hoy que hace unos tres días vieron llegar un camión con un depósito de agua de los conocidos como Rotoplas y el operador bajó la manguera conectada al tanque y empezó a vaciar el contenido.

Ambientalistas realizarán una jornada de limpieza los días 19 y 20 de septiembre.

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Indicaron que al principio pensaron que era solamente agua sucia de las que desechan del lavado de ropa, pero, después que lo vaciaron todo, empezó a emanar un olor nauseabundo en ello, por lo mismo, refirió, se acercaron para verlo y se percataron que era mierda, es decir, desecho de sumidero.

Comentaron que hasta donde saben en el basurero se había estado tirando basura, pero ahora ya empezaron a traer desechos de sumidero, agregaron, esa situación se tiene que ver con el municipio, si está bien que se haga porque esos desechos son más pestilentes.

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Comentaron, como el área del basurero que da frente a la carretera que va a San Antonio Tuk no está bardeado, cualquier hijo de vecino puede acudir a tirar cualquier cosa en ese lugar, más que el lugar no cuenta con vigilancia, observaron.

Pidieron a Servicios Públicos que evite que la gente tire desechos de sumidero a ese lugar porque son muy pestilentes.

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