Pensión Bienestar en Yucatán: estos son los apellidos que cobran del 14 al 18 de septiembre

El pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar en Yucatán continúa durante septiembre con la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, por lo que esta semana habrá nuevos depósitos para beneficiarios cuyos apellidos comienzan con determinadas letras.

Del lunes 14 al viernes 18 de septiembre, las personas beneficiarias de Yucatán podrán recibir el recurso directamente en su Tarjeta del Bienestar, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

El calendario de pagos se desarrolla de manera escalonada y contempla depósitos del 1 al 25 de septiembre, por lo que no todas las personas reciben el apoyo el mismo día.

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¿Quiénes cobran las Pensiones Bienestar en Yucatán del 14 al 18 de septiembre?

Para esta semana, el calendario de las Pensiones Bienestar en Yucatán contempla depósitos para las personas cuyo primer apellido comienza con las letras M, N, Ñ, O, P y Q. Las fechas correspondientes son:

M: lunes 14 y martes 15 de septiembre .

lunes . N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre .

jueves . P y Q: viernes 18 de septiembre.

El depósito se realiza directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que los beneficiarios yucatecos no necesitan acudir a una sucursal bancaria para recibir el dinero.

En caso de que una persona tenga programado su pago en alguna de estas fechas, puede verificar posteriormente el saldo de su tarjeta para confirmar la llegada del recurso.

¿Cuánto depositan de las Pensiones Bienestar en Yucatán?

El monto que recibirán los beneficiarios en Yucatán depende del programa al que estén incorporados. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los apoyos son:

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Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos .

. Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos .

. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos en la mayoría de los casos.

Estos recursos corresponden a un periodo bimestral y son entregados de acuerdo con el calendario establecido para septiembre.

¿Cuándo terminan los pagos de Bienestar en Yucatán?

La entrega de los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre continuará en Yucatán hasta el viernes 25 de septiembre de 2026.

La dispersión se realiza por orden alfabético del primer apellido para distribuir los depósitos a lo largo del mes. Por ello, quienes todavía no reciben el apoyo deberán revisar la fecha que corresponde a la inicial de su apellido.

Para los beneficiarios con apellidos de las letras M a Q, las fechas clave de esta semana son el 14, 15, 17 y 18 de septiembre.