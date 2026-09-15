¿Lloverá en Campeche este 16 de septiembre? Tormentas y turbonadas amenazan desfiles patrios

Luego de una noche del Grito con bajo potencial de lluvia, las condiciones del clima cambiarán este miércoles 16 de septiembre en Campeche, cuando se prevé un aumento de las tormentas durante la tarde.

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Las precipitaciones se presentarían de manera dispersa en gran parte de la región, aunque algunas podrían alcanzar intensidad fuerte. Por ello, quienes tengan previsto asistir a los desfiles o continuar con los festejos patrios deberán tomar precauciones y considerar el uso de paraguas.

¿A qué hora lloverá en Campeche?

El mayor potencial de tormentas se concentrará durante la tarde de este 16 de septiembre. Además de las lluvias, podrían registrarse actividad eléctrica y rachas fuertes de viento, conocidas como turbonadas, incluso en municipios costeros.

Estas condiciones serán ocasionadas por el ingreso de humedad procedente del Caribe y Centroamérica, así como por la influencia de sistemas atmosféricos ubicados sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán.

Lluvias aumentarán desde el jueves

A partir del jueves 17 de septiembre, una extensa vaguada favorecerá lluvias más distribuidas e intensas en Campeche y el resto de la Península de Yucatán. De manera general, podrían acumularse entre 25 y 50 milímetros, aunque en puntos aislados superarían los 75 milímetros.

El incremento de las precipitaciones elevará el riesgo de encharcamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y vialidades con problemas de drenaje. También se esperan tormentas eléctricas y rachas de viento capaces de causar afectaciones.

Para el fin de semana se prevé la aproximación de dos ondas tropicales, las cuales reforzarían las lluvias entre el sábado y el domingo. Este patrón lluvioso podría mantenerse durante el resto de septiembre.

JGH