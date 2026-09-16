Silvio Rodríguez en México: ¿Cuándo son sus conciertos de 2027 y dónde serán?

Después de cinco años de su última presentación en el país, Silvio Rodríguez prepara su regreso a México con una gira que contempla cuatro conciertos en distintas ciudades durante abril de 2027.

El cantautor cubano arrancará este recorrido el 15 de abril en Monterrey, donde se presentará en el Auditorio Banamex a las 21:00 horas. Tres días después llegará al Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, con un concierto programado para las 19:00 horas.

La gira continuará el 22 de abril en Puebla, en el Auditorio Metropolitano, y terminará el 26 de abril en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde el espectáculo comenzará a las 20:30 horas.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Silvio Rodríguez?

Las cuatro fechas anunciadas para el regreso del intérprete de “Ojalá” a México quedaron distribuidas de la siguiente manera:

15 de abril de 2027: Auditorio Banamex, Monterrey, 21:00 horas.

Auditorio Banamex, Monterrey, 21:00 horas. 18 de abril de 2027: Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco, 19:00 horas.

Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco, 19:00 horas. 22 de abril de 2027: Auditorio Metropolitano, Puebla.

Auditorio Metropolitano, Puebla. 26 de abril de 2027: Auditorio Nacional, Ciudad de México, 20:30 horas.

Para esta serie de presentaciones, Rodríguez estará acompañado por Trovarroco, agrupación integrada por Rachid López y Maikel Elizarde.

También participarán Niurka González en flauta y clarinete; Oliver Valdés en batería y percusión; Jorge Reyes en contrabajo; Jorge Aragón en piano, y Emilio Vega en vibráfono.

Silvio Rodríguez y su historia con el público mexicano

El vínculo entre Silvio Rodríguez y México comenzó desde la década de los setenta, cuando la Nueva Trova cubana extendió su presencia fuera de la isla.

Desde entonces, el músico ha visitado distintos escenarios del país y ha construido una audiencia que ha seguido su trayectoria durante varias generaciones. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Ojalá”, “Unicornio” y “La maza”.

Uno de sus conciertos más recordados en México ocurrió el 10 de junio de 2022, cuando ofreció una presentación gratuita en el Zócalo capitalino, organizada por el Gobierno de Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura capitalina, más de 100 mil personas acudieron a la Plaza de la Constitución aquella noche. El espectáculo significó el regreso del cantautor a los escenarios mexicanos después de ocho años de ausencia.

El histórico concierto de 2022 en el Zócalo

Antes de aquella presentación multitudinaria, Silvio Rodríguez ofreció dos conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su regreso a México.

En el Zócalo interpretó algunos de los temas que han marcado su carrera, entre ellos “Ojalá”, “Unicornio”, “La maza” y “Sueño con serpientes”. La lluvia acompañó parte de la noche, pero los asistentes permanecieron en la plaza para disfrutar del espectáculo.

Ese mismo día, antes del concierto, la entonces jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó al músico el reconocimiento de Huésped Distinguido y las Llaves de la Ciudad.

La relación de Silvio Rodríguez con la política mexicana

La trayectoria de Rodríguez en México también ha tenido encuentros con figuras de la política nacional. En diciembre de 2018, el cantautor fue invitado a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente.

Durante su estancia en México en 2022, Rodríguez dedicó a López Obrador la canción “El necio” durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. La relación entre ambos también quedó registrada durante la presentación que realizó en el Zócalo.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

A diferencia del concierto gratuito que ofreció en 2022, el regreso de Silvio Rodríguez en 2027 tendrá un formato de gira, con cuatro fechas distribuidas entre Monterrey, Guadalajara, Puebla y Ciudad de México.

La venta general para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México está prevista para el 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con Ticketmaster.