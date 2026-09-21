Paola Rojas pone un alto a Aleks Syntek: “Conmigo no te metas”

Un episodio que Paola Rojas considera parte de un momento doloroso de su vida volvió a aparecer públicamente después de que Aleks Syntek hiciera referencia al caso durante una transmisión en vivo. Ante la mención, la periodista decidió responder y pidió al cantante no involucrarla nuevamente.

La conductora aprovechó el cierre de su programa De pisa y corre para dirigirse directamente al músico y marcar distancia de aquellas declaraciones. Rojas recordó que el tema relacionado con su entonces pareja, Luis Roberto Alves “Zague”, tuvo consecuencias para su familia y pidió que no vuelva a ser expuesto.

“Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que conmigo no te metas y que no traigas de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia”.

Paola Rojas establece un límite con Aleks Syntek

Aunque Paola Rojas dejó clara su molestia por la referencia, también señaló que siempre ha mantenido respeto hacia Aleks Syntek y reconoció su trayectoria dentro de la música.

La periodista incluso expresó su pesar por las situaciones que el cantante ha enfrentado recientemente, pero consideró necesario hacer una petición específica para evitar que un asunto de carácter personal vuelva a colocarse en el centro de la conversación.

Rojas fue especialmente clara al pedir que no la involucre nuevamente en la polémica relacionada con Zague, un episodio que ocurrió en 2018 y que tuvo una amplia repercusión pública.

Sobre los comentarios de @alekssyntek_ofi en su live. pic.twitter.com/K2OBoJHp1l — Paola Rojas (@PaolaRojas) September 21, 2026

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Paola Rojas y Zague?

La referencia surgió durante un en vivo de Aleks Syntek, en el que el cantante habló de diferentes personajes mientras hacía comentarios relacionados con las controversias que ha enfrentado recientemente.

En medio de esa transmisión, el músico mencionó a Zague y posteriormente hizo referencia a Paola Rojas, lo que llevó a la periodista a responder públicamente.

El episodio al que aludió Syntek se remonta a 2018, cuando un video íntimo relacionado con el exfutbolista se difundió en redes sociales y generó una fuerte exposición mediática para la entonces pareja.

Tras escuchar las declaraciones del cantante, Rojas decidió aprovechar el espacio de su programa para dirigirse a él y solicitarle que no vuelva a traer aquel momento a la conversación pública.

ALEKS SYNTEK DESATA POLÉMICA TRAS REALIZAR UN LIVE SIN AVISAR A SU EQUIPO



Aleks Syntek volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de realizar una transmisión en vivo en redes sociales que, según explicó, hizo sin intervención de su mánager, familia o equipo de… pic.twitter.com/eFJBtYTP2d — NR Comunicaciones (@sector16nr) September 21, 2026

“Conmigo no te metas”, el mensaje de Paola Rojas

La periodista cerró su intervención con una frase dirigida directamente a Aleks Syntek, en la que reiteró que su intención es mantener el respeto entre ambos.

“Conmigo no te metas, Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”.

Con este mensaje, Paola Rojas dejó clara su postura frente a la referencia del cantante y pidió que el episodio que involucró a su familia permanezca en el pasado.