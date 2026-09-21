Mancha de diésel provoca brutal choque y deja auto en pérdida total en la vía Mérida-Campeche

Una mancha de diésel fue la causa para que un conductor perdiera el control de su vehículo en pleno puente vehicular. Al bajar, perdió el control y se impactó contra el muro divisorio, originando fuertes daños en su vehículo, que quedó en pérdida total. Por fortuna, el conductor de la unidad solo sufrió golpes leves que no ponen en riesgo su integridad física.

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Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 39+100 de la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del municipio de Tenabo, donde el conductor de un vehículo tipo Volkswagen Vento perdió el control por una mancha de diésel. Esto originó que derrapara y se impactara contra el muro divisorio de la vía de cuatro carriles, donde quedaron todas las partes del vehículo regadas por la arteria federal. La carretera tuvo que ser cerrada al tránsito momentáneamente para evitar otro accidente, ya que el automóvil quedó en medio del carril de baja velocidad en posición contraria. Conductores que presenciaron el fuerte accidente marcaron de inmediato a los números de emergencia por la magnitud del hecho.

El choque ocurrió en el kilómetro 39+100 de la carretera federal Mérida-Campeche. / Erik Caamal

Al lugar llegaron rápidamente elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a cerrar el carril del puente de la Mérida-Campeche, desviando el tránsito a la lateral derecha de dicho distribuidor vial. Asimismo, llegó personal del consorcio carretero, quienes tomaron nota de lo ocurrido y verificaron las condiciones de salud del conductor, quien por fortuna viajaba solo al momento del fuerte percance.

Más tarde llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo del accidente. El conductor se identificó como Irving González, quien dijo que tenía como destino Villahermosa, Tabasco; sin embargo, la mancha de diésel originó el percance que dejó en pérdida total su vehículo. Los elementos de la Guardia Nacional solicitaron una grúa, la cual trasladó el vehículo al corralón para el deslinde de responsabilidades.

JGH