Paola Roja reacciona al polémico video de Aleks Syntek donde recuerda su polémica con Zague

Desde hace varios días, Aleks Syntek se convirtió en el blanco de críticas, pues desde la presentación que realizó en la alcaldía Benito Juárez, muchos se han mostrado preocupados por su estado de salud mental.

Sin embargo, tras esta situación, el propio cantante se volvió al centro de la polémica, incluso hizo un video que publicó en sus redes sociales, donde menciona a la periodista Paola Rojas.

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Recordemos que, la conductora tuvo una fuerte polémica con su expareja, Zague, la cual fue mencionada por el cantante, por lo que Paola Rojas lamentó la situación y que Aleks Syntek.

Paola Roja reacciona al video de Aleks Syntek donde habla de la polémica con Zague

Tras la publicación del cantante, Paola Roja mencionó en un programa de noticias que ella siempre ha respetado a Aleks Syntek, por lo que espera lo mismo de su parte y lamentó que reviviera un tema que tanto daño le hizo a su familia.

“Aleks Syntek, de quien lamento, de verdad lamento mucho que haya decidido hacer lo que está haciendo con su carrera y con su comunicación; siempre lo he respetado, me parece que es un gran músico y por eso lamento lo que está pasando con él”

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También fue clara, al pedirle al cantante que no vuelva a meterse con su familia, aunque lamenta lo que está viviendo.

“Yo también tengo familia y precisamente por eso le pido a Aleks Syntek que no se meta y que no traiga de regreso a la memoria un episodio muy desafortunado que ya nos dañó lo suficiente como familia. Lamento lo que sea que le esté pasando, pero conmigo no te metas Aleks, porque yo siempre te he respetado. Así que sigamos así, por favor”

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