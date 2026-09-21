Pescadores de Champotón denuncian a buzos por captura ilegal de más de 60 kilos de pulpo

De acuerdo con algunos pescadores “gareteros” en el puerto de Champotón, sus capturas de molusco van entre los 15 a 20 kilos por jornada, mientras que la pesca ilegal, es decir, mediante el buceo, está logrando volúmenes superiores a los 60 kilos por el litoral local.

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Así lo externó Emanuel Chi, quien explicó que desde principios de septiembre comenzó a arribar “relativamente” molusco en el litoral, aunque lamentó que el precio a razón de 70 pesos en playa no resulta nada favorable.

“Lo están pagando a 70 pesos en orilla de la playa, un precio que es relativamente bajo para solventar los gastos de combustible y carnada”, destacó.

Según el informante, para capturar el molusco se alejan a unas cuatro brazas de las costas, generando un gasto de 500 pesos en combustible y 200 pesos en carnada.

Señaló que hay una marcada diferencia entre los volúmenes de captura obtenidos por los pescadores “gareteros” con los llamados camacheros.

De acuerdo con los datos recabados, actualmente como cinco lanchas con permisos para la captura del pulpo están trabajando la actividad, mediante viajes cortos en el litoral local.

JGH