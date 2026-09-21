¡Aguas con la tarde! Corredor de tormentas amenaza a Campeche este lunes

Campeche tendrá un lunes marcado por calor y condiciones favorables para el desarrollo de tormentas, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche. El pronóstico de Meteorología Yucatán coloca a buena parte del territorio campechano dentro de un “corredor de tormentas”, donde existe una elevada probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el mapa difundido por el organismo meteorológico, las condiciones más favorables para la formación de tormentas abarcan amplias zonas del interior de Campeche, incluyendo sectores cercanos a Hopelchén, Calakmul y Escárcega, mientras que también existe posibilidad de precipitaciones en municipios del centro y costa. El periodo de mayor atención se extendería entre las 12:00 del día y las 9:00 de la noche de este lunes 21 de septiembre.

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El escenario coincide con el pronóstico meteorológico general para la Península de Yucatán. Para este lunes, canales de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 40 favorecerán lluvias y tormentas en el sureste mexicano y la región peninsular. Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas previstas de 35 a 40 grados Celsius en Campeche.

El principal riesgo llegará al desarrollarse las tormentas, ya que Meteorología Yucatán advierte sobre abundante actividad eléctrica, turbonadas o vientos fuertes, encharcamientos e inundaciones localizadas. Por ello, se recomienda extremar precauciones durante la tarde, principalmente al circular por vialidades susceptibles a acumulaciones de agua y permanecer atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas. El SMN también señala que las precipitaciones de mayor intensidad pueden presentarse con descargas eléctricas y provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.