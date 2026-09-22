El hermano de Lady Di revela que Carlos III parecía "haberse ganado la lotería" tras la muerte de la princesa

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, arremete contra la familia real británica, en particular contra el rey Carlos III, en un libro publicado este martes, casi 30 años después de la muerte de Lady Di.

"Swan Song: Diana, My Sister" salió a la venta en varios países con derechos para ser traducido a doce idiomas y en su primer día en el mercado ya ocupa el duodécimo puesto en la lista de los más vendidos en Amazon Reino Unido. Sus extractos publicados desde el 16 de septiembre por el Daily Mail dieron lugar a un inusual desmentido por parte del Palacio de Buckingham.

Carlos III en la mira

Spencer afirma que el exesposo de Diana parecía "de una jovialidad despreocupada", como si "se hubiera ganado la lotería", durante una conversación telefónica tras su accidente fatal el 31 de agosto de 1997 en París. Según su hermano, el entonces heredero al trono veía en ese suceso la oportunidad de "casarse con la mujer que amaba", Camila, hoy reina consorte.

Spencer también lo acusa de haber mostrado "desprecio" hacia Diana durante una disputa sobre la participación de los príncipes Guillermo y Enrique en la procesión detrás del ataúd, y de afirmar que ella sería "olvidada pronto".

El Palacio de Buckingham, que no suele reaccionar a este tipo de acusaciones, refutó esa versión: "El dolor de un duelo familiar puede nublar la razón, afectar el juicio y alterar los recuerdos".

Spencer también revela que Diana pensó en anular su matrimonio tras descubrir una pulsera que Carlos le compró a Camila, y que la princesa, presa de pensamientos suicidas, condujo varias veces hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra. El amor que sentía por sus hijos "le impidió ir más lejos".

Isabel II tampoco salió indemne

Según Spencer, la reina Isabel II, fallecida en 2022, habría reaccionado con "irritación" al enterarse del accidente de Diana, diciendo: "¿Qué ha hecho ahora?", antes de darse cuenta de la gravedad de la situación. También afirma que tras la muerte de Lady Di, la reina propuso devolverle el título de Alteza Real, retirado tras el divorcio en 1996, una oferta que Spencer rechazó.

Paralelismo con Enrique y Meghan

Spencer establece un paralelismo entre el trato que recibió Diana de los tabloides y el que han sufrido el príncipe Enrique y Meghan, quienes recientemente regresaron a vivir en Reino Unido. Lamentó una "influencia nociva" y un "veneno", y dijo estar preocupado por la seguridad de Enrique, quien carece de protección policial desde que se retiró de la familia real.

Mohamed Al Fayed

Spencer relata que a Diana "no le caía bien Mohamed Al Fayed", padre de su pareja Dodi, quien falleció junto a ella en el accidente. La princesa le habría contado "con repugnancia" que Al Fayed la había tocado de manera inapropiada al inicio del romance con Dodi. El exdueño de las tiendas Harrods, fallecido en 2023, fue acusado por decenas de mujeres de agresión sexual, violación y explotación sexual.