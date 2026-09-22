Nueva maquiladora llegará a Campeche ante crisis por pérdida de empleos

Al reconocer el problema económico que genera el cierre de negocios y la pérdida de empleos en Campeche, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, Martha Reyes Aldama, señaló que se abrirán nuevas opciones para contrarrestar esta crisis, al anunciar la llegada de otra maquiladora al Estado.

Luego de que, desde el año pasado hasta el presente, se ha incrementado el número de negocios de comida que han quebrado, así 12 Ciudad Campeche, martes 22 de septiembre del 2026 como ante la próxima liquidación de trabajadores de la maquiladora “Karims”, supuestamente por la pérdida de una fi rma de negocios con un cliente, la representante empresarial reconoció la incertidumbre que prevalece en el sector.

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Ante este panorama, Martha Reyes manifestó que existe confi anza en la unidad de los empresarios con las autoridades estatales y municipales para impulsar la creación de nuevos empleos.

“Se van a generar nuevos empleos, viene otra maquiladora, viene otra empresa en lo tecnológico, de innovación, porque vemos que los empleos que se generan y estamos tratando con los temas de la educación, porque vemos que las nuevas generaciones es lo que demandan, y en esta parte digital estamos hablando con empresarios de Querétaro”, manifestó la representante de los empresarios en Campeche.

Martha Reyes también señaló que se encuentra en diálogo con las autoridades del Ayuntamiento de Campeche para brindar facilidades a un desarrollador de vivienda interesado en realizar inversiones que contribuirían a generar más empleos y recuperar los que se han perdido.

“Saben que el desarrollo de vivienda es un generador de empleos. Se trata de un empresario que quiere venir acá y estamos viendo que las autoridades municipales faciliten los permisos y se logre venir acá. Además, no es uno, son varios los que quieren venir al Estado y es buen tiempo para que se logren asentar estos proyectos, pero hace falta que se logren las licencias de construcción”, señaló Martha Reyes.

Hoy se espera una reunión con los 19 representantes de los diferentes organismos empresariales en Campeche, donde pretenden consolidar la unidad para defi nir propuestas que se presenten a las autoridades estatales y permitan retomar el desarrollo económico.

Una de ellas es la propuesta del Centro Empresarial de Campeche (Coparmex), que consiste en solicitar al Gobierno del Estado considerar las decisiones que deben tomarse al momento de elaborar el presupuesto, con el objetivo de apoyar a la industria y el desarrollo, en momentos en que se habla de una crisis económica.

“En eso estamos, no es un tema de ahorita, son propuestas que se han hecho con los presidentes anteriores del Consejo Empresarial y ahora lo que necesitamos es consolidar la unidad para recuperar los empleos que se han perdido, generando nuevas inversiones y soluciones”, indicó.