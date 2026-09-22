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¿Cómo funciona el transbordo gratis de Ko’ox en Campeche? Tienes 90 minutos para cambiar de autobús

Usuarios de Ko’ox en Campeche pueden hacer hasta tres transbordos gratis en 90 minutos. Conoce las reglas del esquema origen-destino y el ahorro diario en pasajes.

Jesús García

Por Jesús García

22 de sept de 2026

1 min

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Usuarios del sistema Ko’ox pueden realizar hasta tres abordajes sin pagar tarifa extra.
Usuarios del sistema Ko’ox pueden realizar hasta tres abordajes sin pagar tarifa extra.

Los usuarios del transporte urbano Ko’ox pueden abordar dos o hasta tres autobuses sin pagar nuevamente, siempre que los cambios de unidad formen parte del mismo recorrido y se realicen en un periodo máximo de 90 minutos.

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El beneficio comenzó a aplicarse el pasado 16 de septiembre y funciona bajo el esquema de origen y destino. Esto significa que una persona puede iniciar su viaje en una ruta y cambiar a otras unidades para llegar a su destino sin que se genere un nuevo cobro.

¿Cuándo se vuelve a cobrar el pasaje?

El periodo de 90 minutos comienza a contar desde el inicio del recorrido. Si el usuario supera ese tiempo o comienza un trayecto diferente, el sistema lo considera como un nuevo origen y destino, por lo que aplica nuevamente la tarifa correspondiente.

La tarifa máxima es de 12 pesos para usuarios generales y 6 pesos para preferenciales. Para aprovechar el beneficio, el pasajero debe realizar los cambios de autobús dentro del tiempo establecido y continuar hacia el mismo destino.

De acuerdo con la telemetría de Movibus, aproximadamente 23 mil pasajeros realizan un primer transbordo diariamente, mientras que alrededor de 5 mil utilizan una segunda conexión. El ahorro conjunto para los usuarios asciende a cerca de 100 mil pesos al día.

JGH

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