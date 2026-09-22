¿Cómo funciona el transbordo gratis de Ko’ox en Campeche? Tienes 90 minutos para cambiar de autobús

Los usuarios del transporte urbano Ko’ox pueden abordar dos o hasta tres autobuses sin pagar nuevamente, siempre que los cambios de unidad formen parte del mismo recorrido y se realicen en un periodo máximo de 90 minutos.

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El beneficio comenzó a aplicarse el pasado 16 de septiembre y funciona bajo el esquema de origen y destino. Esto significa que una persona puede iniciar su viaje en una ruta y cambiar a otras unidades para llegar a su destino sin que se genere un nuevo cobro.

¿Cuándo se vuelve a cobrar el pasaje?

El periodo de 90 minutos comienza a contar desde el inicio del recorrido. Si el usuario supera ese tiempo o comienza un trayecto diferente, el sistema lo considera como un nuevo origen y destino, por lo que aplica nuevamente la tarifa correspondiente.

La tarifa máxima es de 12 pesos para usuarios generales y 6 pesos para preferenciales. Para aprovechar el beneficio, el pasajero debe realizar los cambios de autobús dentro del tiempo establecido y continuar hacia el mismo destino.

De acuerdo con la telemetría de Movibus, aproximadamente 23 mil pasajeros realizan un primer transbordo diariamente, mientras que alrededor de 5 mil utilizan una segunda conexión. El ahorro conjunto para los usuarios asciende a cerca de 100 mil pesos al día.

JGH