Transbordo gratis deja ahorro de 100 mil pesos diarios a usuarios de Ko’ox en Campeche

El transporte urbano Ko’ox dejó de captar alrededor de 100 mil pesos diarios desde que, el pasado 16 de septiembre, se eliminó el cobro del transbordo, monto que, de acuerdo con la telemetría de “Movibus”, representa el ahorro para los usuarios. La Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC) confi rmó la cifra y aclaró que el Gobierno del Estado cubre este benefi cio mediante un apoyo a los concesionarios.

Noticia Destacada ¿Cómo funciona el transbordo gratis de Ko’ox en Campeche? Tienes 90 minutos para cambiar de autobús

El organismo reveló que más de 100 mil usuarios utilizan diariamente las unidades en la capital campechana.

El director general de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, precisó que unas 60 mil personas utilizan de manera recurrente el sistema para acudir a sus trabajos y escuelas, aunque el registro diario alcanza a 100 mil usuarios diferentes. De este total, 23 mil realizan el primer transbordo y alrededor de 5 mil hacen un segundo, cifras que, aseguró, arroja directamente la telemetría y no son estimaciones.

El cálculo considera las tarifas general y preferencial; con los datos reales, el ahorro asciende a alrededor de 100 mil pesos diarios.

El transbordo funciona bajo el esquema origen-destino y durante un máximo de 90 minutos. En ese lapso, un usuario puede abordar dos o tres autobuses y continuar su recorrido sin pagar nuevamente. La tarifa máxima es de 12 pesos para usuarios generales y de 6 pesos para preferenciales. Si inicia otro origen-destino o rebasa los 90 minutos, se genera un nuevo cobro.

Zubieta Marco señaló que la demanda podría crecer con el transbordo gratuito y que durante este mes y los próximos dos se medirá el incremento de pasajeros.

La información representativa apenas comienza a generarse debido al asueto de la semana pasada.

Tarjeta de débito, el siguiente paso

Sobre el pago con tarjetas de débito, confi rmó que es parte del proyecto y que la ARTEC busca incorporarlo de manera paulatina. Recordó que en Ciudad de México y otros estados estos sistemas se implementaron en un periodo de dos a tres años, mientras que Campeche puso Ko’ox en marcha en seis meses.

Explicó que los bancos cobran un porcentaje por cada operación con débito, costo que tendría que absorber Movibus. Aun así, continuarán las gestiones para concretar esta alternativa, útil cuando se pierda la tarjeta Ko’ox o no haya crédito disponible en el plástico