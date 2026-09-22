Claudia Sheinbaum niega protestas generalizadas de médicos por desabasto y reconoce faltantes de medicamentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este martes 22 de septiembre que exista una ola generalizada de protestas de médicos en todo el país por falta de medicamentos e insumos, aunque reconoció que el abasto todavía no alcanza el 100 por ciento.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a un reportero que mencionó movilizaciones en entidades como Tabasco, Sonora, Sinaloa, Morelos y Veracruz.

“No hay protestas de médicos a lo largo y ancho del país. No, no, no. O sea, esto que dices que hay protestas en todo el país, no es cierto, no estamos así”, respondió Sheinbaum.

La Presidenta sostuvo que existen avances en el suministro y aseguró que los indicadores de atención médica muestran una mejora en la operación del sistema público.

Sheinbaum reconoce que abasto de medicamentos aún no llega al 100%

Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal ha avanzado en la distribución de medicamentos, aunque evitó señalar que el problema esté completamente resuelto.

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“Se ha avanzado mucho en el abasto de medicamentos, nadie ha dicho que estamos al cien por ciento, pero se ha avanzado muchísimo”, señaló.

La mandataria agregó que el aumento en la contratación de personal médico, consultas y cirugías es, desde la perspectiva de su administración, un indicador de que existe capacidad para prestar los servicios.

Protestas por desabasto sí se han registrado en Veracruz

Aunque Sheinbaum rechazó que las movilizaciones sean generalizadas a nivel nacional, en Veracruz sí existen protestas documentadas de trabajadores del sector salud.

El 13 de septiembre, al menos 500 médicos, residentes, enfermeras y trabajadores administrativos marcharon en Xalapa para denunciar faltantes de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos. La Jornada reportó que esa movilización fue la séptima protesta registrada en el estado desde finales de agosto.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que, ante las problemáticas reportadas en el Sector Salud en #Veracruz, el titular del @IMSS_Bienestar, @AlexSvarch, acudió a la entidad para atender el abasto de medicamentos y la coordinación con la dependencia de salud. pic.twitter.com/HT2p5JQedO — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 22, 2026

El Gobierno de Veracruz reconoció posteriormente la existencia de faltantes puntuales, aunque rechazó que hubiera una emergencia sanitaria o un desabasto generalizado. También informó que mantenía coordinación con el IMSS-Bienestar para distribuir medicamentos e insumos.

Sheinbaum indicó que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, se trasladó a Veracruz para revisar directamente la situación y determinar las acciones necesarias para atender los problemas de suministro.

IO