Continúan en vigilancia 148 personas por caso de “ameba comecerebros” en Mérida; extienden verificación a otros lagos artificiales

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) mantiene bajo vigilancia epidemiológica a 148 personas que estuvieron expuestas al lago artificial de Plaza La Isla, al norte de Mérida, donde fue detectada la presencia de la ameba Naegleria fowleri, informó Alberto Alcocer Gamboa, secretario de Salud estatal, durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena en Palacio de Gobierno.

El funcionario explicó que, tras detectarse el caso de un instructor de actividades acuáticas que estuvo en contacto con el cuerpo de agua y posteriormente falleció, las autoridades activaron los procedimientos de atención correspondientes, entre ellos la clausura y suspensión temporal del lago.

Como parte del seguimiento, se activaron dos protocolos y se inició el registro de personas que tuvieron contacto con el agua. En total, fueron identificadas 361 personas expuestas entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre.

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Al corte del 21 de septiembre, permanecen en vigilancia 148 personas, de las cuales más del 80 por ciento son menores de edad que reciben seguimiento por parte de los servicios de salud, incluido el Hospital Agustín O'Horán. Hasta el momento, ninguna de las personas bajo vigilancia ha presentado síntomas.

Confirman presencia de Naegleria fowleri en el lago de Plaza La Isla

Alcocer Gamboa detalló que el 4 de septiembre se realizaron labores de verificación, el primer muestreo y la suspensión temporal del lago artificial. Posteriormente, el 9 de septiembre se efectuó un segundo muestreo.

Para el 13 de septiembre, los análisis confirmaron la presencia de Naegleria fowleri en el agua del lago artificial de Plaza La Isla, luego de los estudios realizados a las muestras del cuerpo de agua.

El 14 de septiembre, la SSY ratificó las medidas de seguridad implementadas en el sitio, mientras que el 18 de septiembre se entregó la resolución jurídica a la empresa Fornelos Wake Mérida.

Multan a empresa con 18 mil UMAs por incumplimientos sanitarios

El secretario de Salud informó que la empresa responsable recibió una sanción administrativa de 18 mil UMAs, derivada de diversos incumplimientos sanitarios detectados durante las verificaciones.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de programas y bitácoras de limpieza y mantenimiento, presencia de moho o biopelícula y materia flotante, deficiencias en los sistemas de circulación y filtración del agua, así como ausencia de desinfección.

Uno de los puntos señalados fue que el lago presentó 0.0 partes por millón (ppm) de cloro residual libre.

La suspensión del lago continúa sin una fecha definida para su reapertura. Para que pueda reanudar actividades, la empresa deberá acreditar el saneamiento y acondicionamiento técnico del agua, presentar informes de laboratorio y entregar una nueva bitácora de mantenimiento.

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De acuerdo con el secretario, estos procedimientos podrían tomar entre uno y tres meses, dependiendo de las acciones de saneamiento y de la documentación que presente la empresa.

SSY analiza otros lagos artificiales de Mérida

Como medida preventiva, del 15 al 21 de septiembre se realizaron monitoreos en otros cuerpos de agua artificiales de Mérida, entre ellos los ubicados en Harbor Mérida, el Parque La Plancha y el zoológico Centenario.

Los resultados de estos estudios todavía se encuentran en proceso.

Además, la SSY tiene previsto realizar muestreos en el Acuaparque, el zoológico Animaya y el Parque Ecológico del Poniente, con el objetivo de verificar las condiciones sanitarias de estos espacios.

Las autoridades también continuarán con nuevas verificaciones y muestreos en el lago de Plaza La Isla, así como con la revisión de los trabajos de saneamiento y acondicionamiento técnico que realice la empresa.

Vigilancia continuará hasta el 4 de octubre

El seguimiento epidemiológico de las personas expuestas continuará en los próximos días. El 4 de octubre está previsto el cierre de la vigilancia, tomando como referencia la última fecha de exposición registrada.

La SSY mantendrá comunicación con las personas incluidas en el seguimiento para verificar su estado de salud y detectar oportunamente cualquier síntoma relacionado con una posible infección.

El secretario de Salud hizo un llamado a quienes hayan tenido contacto con el agua del lago de Plaza La Isla y que no estén dentro del registro oficial a acudir de inmediato a los servicios de salud, ya que recientemente fueron identificadas personas que estuvieron expuestas y que no habían sido registradas durante el periodo comprendido entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre.

Las autoridades señalaron que es importante que quienes consideren haber estado en contacto con el cuerpo de agua informen de manera oportuna al personal sanitario para recibir orientación sobre los procedimientos de seguimiento correspondientes.