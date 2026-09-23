Galilea Montijo: ¿TV Azteca la vetó? Esto se sabe tras polémica en La Granja VIP

Una intervención de Adal Ramones durante La Granja VIP 2 provocó una ola de especulaciones alrededor de Galilea Montijo. El conductor pidió a Julio Camejo que dejara de mencionar a la presentadora durante una discusión, situación que algunos usuarios interpretaron como una señal de un supuesto veto en TV Azteca.

El momento ocurrió durante una gala del reality show, cuando Rafa Mercadante y Julio Camejo discutían frente a Ramones. En medio de su explicación, Camejo hizo referencia a Montijo, aunque el tema principal de la conversación estaba relacionado con el conflicto entre los participantes.

La mención llevó a Adal Ramones a intervenir y solicitarle que se concentrara en la situación que mantenía con Mercadante. El conductor señaló que no había razón para involucrar a una tercera persona en la discusión y le pidió que no continuara con la referencia a la conductora.

Camejo mantuvo su postura y posteriormente volvió a hablar sobre el respeto hacia las mujeres, mientras Ramones intervino nuevamente para cerrar el tema. El presentador insistió en que el nombre de Montijo no debía continuar dentro de la conversación.

La escena generó comentarios en redes sociales, donde algunos espectadores relacionaron la instrucción de Ramones con una posible prohibición para hablar de la conductora dentro de la televisora del Ajusco. Sin embargo, ese momento no constituye por sí mismo evidencia de un veto laboral.

Hasta ahora, TV Azteca no ha emitido una postura pública que confirme que Galilea Montijo tenga prohibido aparecer en sus programas, trabajar con la empresa o ser mencionada en sus contenidos. Por ello, la versión sobre un supuesto veto permanece como una especulación surgida a partir de lo ocurrido en el reality.

El episodio también revive antiguos roces entre Galilea Montijo y algunas figuras relacionadas con TV Azteca. En años anteriores, la conductora tuvo diferencias públicas con personajes vinculados con Ventaneando, entre ellos Pedro Sola e Inés Gómez Mont, en el contexto de la competencia entre ese programa y Hoy.

La controversia aparece además en un momento particular para la carrera de Galilea Montijo, ya que su contrato de exclusividad con Televisa está previsto para concluir en diciembre de 2026. La propia conductora ha explicado que este tipo de acuerdos en la televisión mexicana ahora suelen manejarse por periodos más cortos.

Montijo ha dejado claro que el término de su contrato no significa una separación de Televisa. La presentadora continúa al frente de Hoy y ha expresado que mantiene una relación con la empresa, donde ha desarrollado una carrera de más de tres décadas.

La conductora también ha explicado que el modelo de exclusividad televisiva ha cambiado con el paso de los años. En lugar de contratos que podían extenderse durante una década o más, actualmente son más comunes los acuerdos de uno o dos años, dependiendo de los proyectos y las necesidades de cada compañía.

El vencimiento del contrato ha provocado versiones sobre el futuro profesional de Galilea Montijo, con nombres como TV Azteca, Telemundo y Univisión entre las empresas mencionadas en redes y medios de espectáculos. Sin embargo, ninguna de esas posibles negociaciones ha sido confirmada públicamente por las compañías o por la conductora.

Por ahora, la situación tiene dos elementos distintos: el contrato de Galilea Montijo con Televisa concluye en diciembre y está confirmado por la propia conductora, mientras que el supuesto veto de TV Azteca no cuenta con una confirmación oficial. La frase de Adal Ramones durante La Granja VIP 2 es el origen de las especulaciones recientes, pero no demuestra por sí sola una prohibición laboral.