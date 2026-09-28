Muere Concepción Márquez, actriz de María la del barrio y Lo que callamos las mujeres

La televisión, el cine y el teatro mexicano están de luto por la muerte de Concepción Márquez, actriz con una trayectoria de cuatro décadas que formó parte de reconocidas producciones como María la del barrio, Amanecer y Lo que callamos las mujeres.

La noticia fue confirmada este lunes 28 de septiembre de 2026 por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que dedicó un mensaje a la intérprete y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

La organización destacó la trayectoria de Márquez en los escenarios y su participación en distintas producciones de teatro, cine y televisión, además de reconocer su aportación a la actuación en México.

La @andactores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión.

Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.



DEP🕊️ pic.twitter.com/cwPbw4zGEb — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 28, 2026

¿Quién fue Concepción Márquez?

Originaria de la Ciudad de México, Concepción Márquez comenzó su carrera artística en la pantalla grande hacia finales de la década de los 80. Con el paso de los años también consolidó una trayectoria en televisión y teatro.

Durante aproximadamente cuatro décadas de trabajo, la actriz participó en más de 50 obras teatrales, además de sumar créditos en películas y producciones televisivas.

Uno de los reconocimientos más importantes de su carrera llegó con una nominación al Premio Ariel por su actuación en la película Cría puercos, producción que le permitió destacar dentro de la industria cinematográfica mexicana.

Las telenovelas y series en las que participó

Entre los trabajos que forman parte de la trayectoria de Concepción Márquez se encuentra María la del barrio, telenovela protagonizada por Thalía que se convirtió en una de las producciones mexicanas más conocidas de la década de los 90.

La actriz también apareció en proyectos como Enamórate, Top Models, Machos, Contrato de amor, Dios Inc. y Lo que callamos las mujeres.

Su carrera también estuvo vinculada con el teatro, disciplina en la que desarrolló buena parte de su trayectoria y participó en decenas de montajes.

ANDA lamenta la muerte de Concepción Márquez

Tras darse a conocer su fallecimiento, la Asociación Nacional de Actores recordó a Concepción Márquez como una intérprete con una amplia trayectoria y expresó sus condolencias a sus seres queridos.

Hasta el momento, el comunicado de la organización no dio a conocer públicamente las causas de su muerte.

Concepción Márquez deja una trayectoria que abarcó distintos escenarios y producciones de la industria mexicana, con participaciones tanto en cine y televisión como en teatro.