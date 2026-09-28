CFE anuncia apagón masivo hoy martes 29 de septiembre: estos son los horarios del corte de luz, municipios, colonias y comunidades sin luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este lunes que durante el martes 29 de septiembre de 2026 tendrá lugar un apagón masivo en algunas regiones del país. La dependencia detalló el tiempo y razones por las que el servicio de energía eléctrica será suspendido temporalmente.

La institución dio a conocer los detalles necesarios con la finalidad de que la ciudadanía que se podría ver afectada por este corte de energía pueda tomar sus precauciones. La medida de la CFE tiene como objetivo realizar trabajos de mantenimiento y el corte temporal busca garantizar la seguridad de los trabajadores.

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¿Qué regiones se verán afectadas por el apagón del 29 de septiembre?

De acuerdo con lo señalado por la CFE, se llevarán a cabo trabajos programados de mantenimiento e infraestructura eléctrica en el municipio de Playa Vicente, Veracruz. Será esta la zona afectada por el corte de energía que se tiene programado para este martes 29 de septiembre.

Entre las zonas señaladas por las autoridades que se verán afectadas por la suspensión temporal de energía eléctrica se encuentran las colonias Lomas Verdes y Campo Aéreo, espacios donde se contempla una interrupción del servicio estimada entre las 10:30 y las 13:00 horas.

CFE anuncia corte de energía este martes 29 de septiembre. / Facebook: Playa Vicente 2026-2029

Los trabajos responden al plan de mejora de la Red General de Distribución de la Zona de Distribución Papaloapan, Área Playa Vicente. La CFE recomendó tomar precauciones previas, tales como desconectar los aparatos electrodomésticos y bajar la pastilla o interruptor principal durante el período de trabajos para prevenir daños en los equipos al restablecer la red.

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