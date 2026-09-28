¿Cuándo se estrena ¿Quién es la Máscara? 2026? Fecha, horario y nuevos investigadores

Uno de los realities musicales más esperados de la televisión mexicana está listo para regresar con una nueva lista de celebridades ocultas, disfraces y pistas que pondrán a prueba la intuición de los investigadores. ¿Quién es la Máscara? 2026 ya tiene fecha de estreno y también presentó al equipo que intentará descubrir la identidad de los famosos que estarán detrás de cada personaje.

La nueva temporada llegará a Las Estrellas durante octubre y tendrá como conductor nuevamente a Omar Chaparro, quien estará acompañado por Marisol González en las intervenciones desde backstage.

¿Cuándo se estrena ¿Quién es la Máscara? 2026?

La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? comenzará el domingo 11 de octubre de 2026.

El programa podrá verse a partir de las 8:30 de la noche por Las Estrellas, con una temporada que estará integrada por 10 programas, transmitidos cada domingo.

Las grabaciones se realizarán nuevamente en el foro 5 de Televisa San Ángel, escenario que recibirá a los personajes que competirán mientras mantienen en secreto su verdadera identidad.

¿Quiénes serán los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026?

La edición 2026 tendrá una renovación importante en el panel encargado de analizar las pistas y tratar de descubrir quién está detrás de cada máscara.

Los cuatro investigadores de esta temporada serán:

Anahí

Juanpa Zurita

Mauricio Ochmann

Yuri

Cada semana deberán analizar las actuaciones, escuchar las pistas proporcionadas por los personajes y utilizar sus conocimientos para intentar identificar a las celebridades.

La incorporación de Anahí, Juanpa Zurita, Mauricio Ochmann y Yuri representa una nueva combinación para el panel de investigadores, que tendrá la tarea de descifrar las identidades antes de que sean reveladas.

Omar Chaparro vuelve como conductor

Uno de los elementos que se mantienen en esta nueva edición es Omar Chaparro, quien nuevamente estará al frente del programa.

El conductor será el encargado de acompañar las presentaciones y mantener la dinámica del reality durante las diferentes etapas de la competencia.

Por su parte, Marisol González regresará como conductora de backstage, espacio desde el que tendrá contacto con los participantes y aportará información adicional al desarrollo de cada programa.

¿De qué trata ¿Quién es la Máscara?

En ¿Quién es la Máscara?, distintas celebridades participan ocultando su identidad bajo elaborados disfraces.

Los investigadores reciben pistas sobre cada participante y observan sus presentaciones para intentar descubrir quién se encuentra detrás del personaje. Al avanzar la competencia, algunos participantes son eliminados y su identidad queda al descubierto.

La combinación de pistas, actuaciones y teorías convierte cada emisión en un juego para que los investigadores y el público intenten descubrir a los famosos antes de que sean desenmascarados.

Con el estreno programado para el 11 de octubre a las 20:30 horas, la edición 2026 se prepara para regresar a la televisión mexicana con nuevos personajes y un panel renovado.