Detienen en José María Morelos a sujetos que amenazaban a la población con una réplica de pistola

Una réplica de pistola que se ocupa para disparar balines o bolas de plástico fue utilizada por unos sujetos, supuestamente, para amenazar a un ciudadano que caminaba en una de las calles de la colonia Miraflores de esta ciudad.

Información de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio señalan que se recibió un reporte de la guardia policial, en donde un ciudadano había comentado que caminaba por la noche en la calle Gonzalo Guerrero de la colonia Miraflores, cuando dos sujetos cruzaron por donde transitaba.

Expuso que de repente uno de esos sujetos se volteó y, con un arma de fuego, lo amenazó. Una patrulla con tres policías acudió a la colonia por la calle Gonzalo Guerrero, casi con Cecolio Chi.

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Los elementos vieron a una persona que levantó la mano, se acercaron a ella y ésta dijo que había hecho un reporte minutos antes, por amenazas con arma de fuego que había recibido de unos sujetos.

Los policías realizaron rápido sus rondines en la zona y, en cuestión de minutos, vieron a dos sujetos caminando rápido en otra calle, se les pidió que pararan y, un poco nerviosos, se detuvieron. La policía les hizo una revisión de rutina.

Uno de ellos traía un arma, pero de esas para disparar balines. Los sujetos reconocieron que con esa arma habían amenazado a una persona que encontraron en la calle, por lo que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.