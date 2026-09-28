¡Con sabor mexicano! Mariachi interpreta el himno de EU antes del Chicago vs. Eagles

La música mexicana tuvo un momento especial antes del encuentro entre los Chicago Bears y los Philadelphia Eagles, correspondiente a la Semana 3 de la NFL, luego de que un mariachi formado en Chicago fuera el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos en el Soldier Field.

Se trata de Mariachi Herencia de México, agrupación que nació en Chicago bajo la influencia de las tradiciones musicales de Guadalajara y Ciudad de México y que cuenta con dos nominaciones al Latin Grammy.

La presentación se realizó antes del partido que cerró la Semana 3 de la temporada 2026 de la NFL y rápidamente llamó la atención por la presencia de una agrupación de música tradicional mexicana en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos.

Mariachi Herencia de México lleva la música mexicana a la NFL

Aunque su origen está en Estados Unidos, Mariachi Herencia de México mantiene una estrecha relación con las raíces del mariachi mexicano.

La agrupación combina elementos del formato tradicional con un repertorio contemporáneo, una propuesta con la que ha conseguido reconocimiento dentro y fuera de la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Su participación en el Soldier Field permitió que esa mezcla de tradición mexicana y cultura estadounidense estuviera presente en uno de los momentos protocolarios previos al partido entre Chicago y Philadelphia.

Que no se quede en el olvido: el himno de Estados Unidos interpretado por mariachi para celebrar el mes de la herencia hispanapic.twitter.com/xXF69SZyJu — Formacion Escopeta (@f_escopeta) September 29, 2026

¿Quién es Mariachi Herencia de México?

Mariachi Herencia de México es una agrupación musical originaria de Chicago que tomó como referencia las tradiciones de Guadalajara y Ciudad de México para desarrollar su propuesta.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha buscado acercar la música de mariachi a nuevas generaciones y combinar los sonidos tradicionales con canciones y arreglos contemporáneos.

Su trabajo le ha valido dos nominaciones al Latin Grammy, reconocimiento que forma parte de la trayectoria de la agrupación.

El mariachi vuelve a aparecer en un partido de la NFL

La participación de Mariachi Herencia de México también destacó porque ocurrió apenas unos días después de otra presentación de una agrupación de mariachi en un partido de la NFL.

El jueves 24 de septiembre, el grupo Mariachi Monumental de México interpretó el himno nacional de Estados Unidos antes del encuentro entre los Atlanta Falcons y los Green Bay Packers, disputado en Lambeau Field.

De acuerdo con la información citada en el reporte original, estas dos presentaciones representan apariciones poco habituales de agrupaciones de mariachi en la interpretación del himno estadounidense dentro de la NFL.