Concierto de Shakira en Madrid: cómo verlo en vivo y gratis por Amazon Music

Los seguidores de Shakira que no consiguieron entradas para su residencia en Madrid tendrán una alternativa para disfrutar del espectáculo, ya que Amazon Music transmitirá uno de sus conciertos en vivo y sin necesidad de contar con una suscripción.

La presentación podrá seguirse a nivel internacional el próximo 3 de octubre, en una emisión que llevará parte de la experiencia de la cantante colombiana a sus seguidores alrededor del mundo.

¿Cuándo y dónde ver el concierto de Shakira?

La transmisión comenzará el 3 de octubre a las 14:45 horas de Nueva York, equivalente a las 18:45 GMT. Los espectadores podrán acceder al concierto a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

Una de las principales novedades es que los seguidores podrán acceder a la transmisión en vivo sin contratar una suscripción, por lo que estará disponible para una audiencia más amplia.

El espectáculo se realizará desde Macondo Park, un espacio de más de 200 mil metros cuadrados creado especialmente para la residencia de Shakira en Madrid.

Amazon Music prepara contenido especial de Shakira

La colaboración entre Shakira y Amazon Music no se limitará al concierto. La plataforma también anunció un nuevo remix de “Dai Dai”, uno de los temas más recientes de la cantante, como parte de sus contenidos especiales.

Los seguidores también encontrarán una edición exclusiva en vinilo por el 25 aniversario de Laundry Service, además de mercancía, tiendas y distintas experiencias relacionadas con la trayectoria de la artista.

Los fans podrán explorar la música de Shakira

Amazon Music también pondrá a disposición de los seguidores “El Mixtape”, una selección elaborada por la propia Shakira con canciones de artistas que han influido en su carrera.

A esto se suman las listas “(Re)Discover Shakira” y “On Tour”, esta última dedicada a la música relacionada con la actual etapa de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

El homenaje a las mujeres en la música latina

La transmisión formará parte de “Las Mujeres que Impulsan la Música Latina”, iniciativa de Amazon Music que reconoce durante 2026 la participación de las mujeres dentro de la industria musical.

Como parte del proyecto también se contempla la tienda “Las Mujeres Facturan”, enfocada en negocios liderados por mujeres, así como un programa de capacitación en inteligencia artificial y computación en la nube.

Amazon Music, Amazon Web Services, Fundación Pies Descalzos y Laboratoria buscan que esta iniciativa llegue a un millón de mujeres con capacitación gratuita y completamente en español para 2028.

Madrid tendrá un museo dedicado a Shakira

La experiencia para los seguidores también incluirá el Museo Shakira de Amazon Music, instalado en Madrid.

El espacio combinará exhibiciones físicas, tecnología interactiva y música para presentar distintos momentos de la trayectoria de la cantante, incluidos sus vestuarios, premios, vinilos y etapas musicales más importantes.

Con estas actividades, Amazon Music convertirá la residencia madrileña de Shakira en una experiencia que podrá disfrutarse tanto de manera presencial como a través de sus plataformas digitales.