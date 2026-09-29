Perro ataca a adulto mayor afuera de una iglesia en Ciudad del Carmen y lo manda al hospital

Un hombre de más de 90 años de edad resultó lesionado luego de ser atacado por un perro cuando se encontraba a las puertas de una iglesia ubicada en la colonia Guadalupe, durante la celebración de una misa.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 36-C, en el cruce con la calle 19-A, donde, de acuerdo con testigos, el hombre, identificado como Virginio, fue sorprendido por el canino, que lo mordió en el brazo izquierdo.

A consecuencia del ataque, el adulto mayor perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la superficie, lo que le provocó una herida que comenzó a sangrar. La situación generó alarma entre las personas que se encontraban en las inmediaciones del templo.

Tras lo ocurrido, los propietarios del animal acudieron al lugar, se hicieron cargo del canino y, según testigos, le entregaron dinero al hombre como compensación por lo sucedido, para posteriormente retirarse del sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y valorar las lesiones que presentaba, mientras elementos de la Dirección de Seguridad Pública tomaron conocimiento del incidente.

Debido a la mordedura y a la herida que sufrió en la cabeza tras la caída, los socorristas determinaron que era necesario trasladar al adulto mayor a un hospital, donde recibiría una valoración médica más exhaustiva.

Familiares del hombre también llegaron al lugar para conocer lo ocurrido y acompañarlo durante la atención prehospitalaria. Posteriormente, una vez realizado el traslado, se retiraron del sitio.

JGH