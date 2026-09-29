¿Qué se celebra hoy 30 de septiembre y qué santo se festeja este miércoles?

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 llega con distintas conmemoraciones y una celebración religiosa de gran tradición. El santoral católico dedica esta fecha a San Jerónimo, una de las figuras más importantes de la historia del cristianismo por su trabajo de traducción y explicación de las Sagradas Escrituras.

¿Qué se celebra hoy 30 de septiembre?

El 30 de septiembre es reconocido principalmente como el día dedicado a San Jerónimo, quien es considerado patrono de los traductores debido a su trabajo con las Sagradas Escrituras.

San Jerónimo nació en Dalmacia y recibió su formación en Roma. Posteriormente se trasladó a Oriente, donde llevó una vida dedicada al estudio y la espiritualidad. Más tarde regresó a Roma y trabajó como secretario del papa Dámaso.

Finalmente se estableció en Belén, donde dedicó buena parte de su vida a traducir y explicar la Biblia. La Arquidiócesis de México lo reconoce como presbítero y doctor de la Iglesia.

¿Qué santo se celebra hoy 30 de septiembre?

Este miércoles se festeja a San Jerónimo, cuya memoria litúrgica se celebra cada 30 de septiembre. Su figura está estrechamente relacionada con el estudio de las Escrituras y con la traducción de textos religiosos.

Uno de sus trabajos más importantes fue la traducción al latín de la Biblia, conocida posteriormente como la Vulgata, una versión que tuvo una enorme influencia en la Iglesia occidental.

Por su dedicación al estudio y a la traducción, San Jerónimo es considerado patrono de los traductores, estudiosos y especialistas de las Escrituras.

¿Quiénes festejan su santo este 30 de septiembre?

De acuerdo con la tradición católica, este miércoles celebran su santo las personas llamadas Jerónimo y quienes llevan alguno de sus nombres derivados.

La fecha también tiene especial relevancia en algunas comunidades mexicanas que mantienen a San Jerónimo como su santo patrono. El Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura registra, por ejemplo, las celebraciones dedicadas a San Jerónimo en Coatepec, Veracruz, donde las festividades se realizan el 29 y 30 de septiembre.