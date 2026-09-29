Mamá de Abelito confirma acciones legales contra Naim Darrechi.

Durante este martes 29 de septiembre de 2026 la mamá de Abelito, Cristina Romero, confirmó por medio de un comunicado que tomará acciones legales en contra del influencer español Naim Darrechi. Esto tras diversos videos difundidos en redes sociales en donde se observa al creador de contenido realizar un acercamiento indebido hacía Romero.

A pesar de que el influencer español emitió sus disculpas durante el lunes 28 de septiembre por medio de sus redes sociales y también por medio de una transmisión en vivo, esto no fue suficiente para Abelito y su familia, quienes han señalado que comenzarán con un proceso legal en contra de tres creadores de contenido.

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¿Qué se sabe de las acciones legales contra Naim Darrechi?

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, compartió un comunicado en donde señaló que comenzaría acciones legales por los hechos de naturaleza sexual que vivió durante el pasado domingo 27 de septiembre de 2026; día que en Abelito celebró su cumpleaños.

“Mi voz también cuenta: no más silencio frente a la violencia sexual. Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social” es parte de lo que se puede leer en el comunicado.

Dentro del comunicado se señaló que este proceso será en contra de tres creadores de contenido, y serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones y determinar la responsabilidad de los señalados dentro de los marcos de la ley.

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