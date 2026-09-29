México no encuentra el triunfo con Rafa Márquez y vuelve a conformarse con un empate

El Tricolor volvió a quedarse a medias. México tuvo que remontar nuevamente para evitar la derrota y terminó con un 1-1 ante Perú este martes en New Jersey, en el segundo encuentro de preparación de la actual Fecha FIFA. El calendario oficial de la FMF contempló este partido para el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium.

La Selección Mexicana mostró capacidad para mantener la posesión y generar circulación de balón, pero volvió a encontrar dificultades en los metros finales. La ausencia de Raúl Jiménez y Julián Quiñones también representó un reto para una ofensiva que no logró traducir su dominio territorial en suficientes ocasiones claras.

México volvió a recibir el primer golpe

Rafa Márquez modificó por completo su alineación titular respecto al encuentro anterior ante Colombia, con el objetivo de observar a otros futbolistas durante esta gira. El cambio permitió ampliar la evaluación del plantel, aunque también evidenció diferencias entre algunos elementos que buscan ganarse un lugar en el equipo.

Perú aprovechó una desconcentración de la defensa mexicana para tomar ventaja al minuto 27. Jairo Vélez recibió el balón después de un error de marca de Jeremy Márquez y definió cruzado ante Óscar García para colocar el 1-0.

A partir de ese momento, México tomó el control del balón y buscó instalarse en territorio peruano. Sin embargo, la posesión no se transformó en peligro constante, ya que el conjunto dirigido por Márquez tuvo dificultades para encontrar espacios cerca del área rival.

Víctor Guzmán apareció para rescatar al Tricolor

La respuesta mexicana llegó después del descanso. Una jugada de balón parado permitió que Víctor Guzmán apareciera dentro del área y conectara un remate de cabeza para conseguir el 1-1 y devolver al Tricolor al partido.

Con el marcador igualado, el cuerpo técnico realizó modificaciones para intentar conseguir la victoria de México. Incluso ingresaron varios futbolistas de Chivas que tienen actividad habitual juntos a nivel de club, en busca de mayor coordinación durante los minutos finales.

El tiempo restante, sin embargo, no fue suficiente para que México concretara la remontada. El encuentro terminó con un empate 1-1, mismo marcador que dejó al conjunto nacional sin triunfo en sus primeros compromisos bajo la dirección de Rafa Márquez.

¡Estrenando gol con la playera de la Selección! 🤩



Víctor Guzmán pegó un salto ESPECTACULAR para marcar de cabeza su primer gol con esta bella playera y el empate en el terreno de juego. 🔥⚽️



¡Vamooooos equipo! 👊🏻 pic.twitter.com/dNVu0apiTh — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 30, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Ahora el Tricolor tendrá que preparar su siguiente compromiso de esta Fecha FIFA. México enfrentará a Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium, de acuerdo con el calendario de la Federación Mexicana de Futbol.

El partido representará otro examen para un equipo que continúa en proceso de ajustes y que necesita encontrar mayor contundencia en ataque. Después del empate frente a Perú, la atención estará puesta en la evolución del funcionamiento ofensivo y en las decisiones que tome Rafa Márquez para su próximo encuentro.