CFE anuncia apagón masivo hoy miércoles 30 de septiembre: estos son los horarios del corte de luz, municipios, colonias y comunidades sin luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre la interrupción temporal del suministro eléctrico durante este miércoles 30 de septiembre de 2026. La institución dio a conocer que esta interrupción será de varias horas y afectará solo a ciertos estados del país.

Fue por medio de sus canales oficiales que se compartieron los detalles sobre la suspensión en el suministro, además de dar a conocer las horas que no habrá energía eléctrica y las regiones que se podrán ver afectadas por la suspensión temporal de electricidad durante este miércoles.

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¿Qué regiones sufrirán el corte de luz de este miércoles 30 de septiembre?

De acuerdo con la información compartida por la CFE, la interrupción temporal del suministro eléctrico afectará al municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo; mismo que se encuentra programado para este miércoles 30 de septiembre. De acuerdo con el aviso emitido, la suspensión está prevista en un horario de las 10:30 a las 17:30 horas.

La institución explicó que la medida responde a trabajos programados de mantenimiento en las redes de distribución de energía en la región. Este corte de siete horas afectará a 14 comunidades y colonias del municipio, entre las que se encuentran:

Hidalgo Unid

El Pedregal

El Estatero

Nueva Tenochtitlán

Ahuehuetitla

Zapotitla

Santa Rosa

Tetlama Huextetitla

Cuatecomaco

Ahuayo

El Cafetal

Octatitla

La Ilusión

Tetlama Grande

La CFE indicó que estas labores forman parte de las acciones permanentes para preservar y mejorar la infraestructura eléctrica local. Asimismo, solicitó la comprensión de la población ante los inconvenientes generados y confirmó que el restablecimiento del servicio se realizará inmediatamente al término de los trabajos de mantenimiento.

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