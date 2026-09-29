Emiliano Aguilar es hospitalizado y suspende sus presentaciones; se reporta delicado

Los escenarios tendrán que esperar para Emiliano Aguilar, quien permanecerá alejado de sus actividades profesionales durante los próximos días debido a una hospitalización. Su equipo de trabajo confirmó que el cantante atraviesa un momento delicado y que por ahora su prioridad será atender su salud.

La información fue difundida mediante un comunicado firmado por su equipo y por Patricia Reyes, en el que se explicó que el artista cancelará de manera temporal sus presentaciones y los compromisos públicos que tenía contemplados.

De acuerdo con el documento, el cantante ha experimentado episodios de ansiedad, situación por la que actualmente recibe atención. Su equipo señaló que este periodo estará enfocado en su bienestar y en lograr una recuperación antes de retomar sus actividades frente al público.

“Atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”.

¿Qué se sabe sobre la hospitalización de Emiliano Aguilar?

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha compartido públicamente detalles sobre su estado. Además, su cuenta de Instagram dejó de estar disponible y su actividad reciente en Facebook ha sido limitada.

Ante la ausencia de declaraciones directas del cantante, la información conocida sobre su situación procede del comunicado publicado por sus representantes. En este se describe el momento que atraviesa como delicado y se solicita consideración mientras continúa bajo atención médica.

El equipo del intérprete también pidió respeto y comprensión a sus seguidores, así como a los medios de comunicación, promotores y organizadores que tenían relación con sus próximos compromisos.

“Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, los promotores y organizadores durante este periodo”.

Por ahora, no existe una fecha definida para el regreso de Emiliano Aguilar a los escenarios. Sus representantes indicaron que cualquier cambio relacionado con sus actividades profesionales será informado oportunamente a través de sus canales oficiales.