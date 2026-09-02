¿Qué enfermedades tiene Aldo Rendón? Esto se sabe tras abandonar La Casa de los Famosos México

Una decisión inesperada cambió el rumbo de Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México. Después de permanecer cinco semanas en el reality, el stylist anunció que debía abandonar la competencia para atender un problema de salud que, según explicó, requiere comenzar un tratamiento de inmediato.

La noticia se dio a conocer durante la gala del 1 de septiembre y sorprendió tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa. Rendón explicó que su padecimiento es reversible, pero que las condiciones del reality le impedían recibir el tratamiento sin abandonar definitivamente la casa.

¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón?

Hasta ahora, Aldo Rendón no ha dado a conocer públicamente el diagnóstico que provocó su salida de La Casa de los Famosos México. El stylist únicamente explicó que tiene un problema que puede solucionarse, pero que necesita atenderlo cuanto antes.

Rendón también señaló que no podía salir temporalmente del programa para recibir atención y después regresar a la competencia. Por esa razón, optó por dejar el reality y concentrarse en su tratamiento médico.

Aldo Rendón ya había hablado de su enfermedad

Durante su estancia en el programa, el stylist compartió con algunos de sus compañeros información sobre distintos problemas de salud que ha enfrentado. Entre ellos está la anemia, padecimiento que descubrió poco antes de ingresar al reality.

Aldo Rendón abandona la casa por motivos de salud, pero se dice que también por presión de patrocinadores por el nivel de sus insultos. Ojalá encuentre paz en su corazón.



Que tengas un buen regreso a casa.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/UZRG7Fipx2 — Emmanuel ZP (@EmZkPr) September 2, 2026

Rendón contó durante una conversación con Yahir que decidió realizarse estudios porque constantemente tenía sueño. Los resultados revelaron que presentaba anemia, una condición que puede provocar síntomas como cansancio, debilidad y mareos.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que la anemia sea el problema que provocó su salida de la casa. El propio Rendón no relacionó públicamente ambos hechos.

¿Qué otros padecimientos tiene Aldo Rendón?

La anemia no es el único problema de salud que el famoso ha compartido a lo largo de los años. También ha hablado del queratocono, una enfermedad que afecta la córnea y que puede ocasionar alteraciones en la visión.

El stylist ha explicado que vive con esta condición desde joven y que ha recurrido a diferentes tratamientos para mantener bajo control las afectaciones relacionadas con su vista.

Durante su participación en el reality también mencionó haber sufrido un episodio de gota, una enfermedad que puede generar dolor intenso, inflamación y sensibilidad en las articulaciones.

Aldo Rendón estuvo hospitalizado por problemas de hígado y vesícula

Entre sus antecedentes médicos también destaca una hospitalización que ocurrió alrededor de 2010. De acuerdo con lo que el propio Rendón ha contado, permaneció aproximadamente seis meses internado debido a complicaciones relacionadas con el hígado y la vesícula.

El famoso vinculó aquella etapa con los problemas que tuvo durante varios años debido al consumo de alcohol.

No obstante, ninguno de estos antecedentes ha sido señalado por Rendón como la causa de su reciente salida de La Casa de los Famosos.

¿Por qué salió realmente Aldo Rendón del reality?

La explicación sobre la salud de Aldo Rendón provocó dudas entre algunos seguidores del programa. En redes sociales comenzaron a circular teorías que cuestionaban si el problema médico era la única razón detrás de su decisión.

Algunos usuarios incluso plantearon la posibilidad de que su salida estuviera relacionada con las críticas que recibió por ciertos comentarios y comportamientos durante su participación en el reality.

Una de las versiones que circuló en X cuestionó si el padecimiento había aparecido durante el programa o si ya existía antes de que Rendón ingresara a la casa. También surgieron especulaciones sobre una posible decisión de la producción para evitar que su imagen continuara afectándose.

Sin embargo, estas versiones permanecen como teorías en redes sociales. No existe información que confirme que la producción de La Casa de los Famosos haya obligado o presionado a Rendón para abandonar la competencia.

Por ahora, el único dato confirmado por el propio stylist es que necesita iniciar un tratamiento médico y que decidió priorizar su salud. El diagnóstico específico permanece sin revelarse.