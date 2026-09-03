Advierten impacto en comunidades de Yucatán si desaparecen las corridas de toros

El futuro del toro de lidia es incierto, con el avance que se ha dado en los últimos años en la prohibición de las corridas, la extinción de esta raza seria inminente, ya que no son comercialmente viables.

En visita al POR ESTO!, Antonio Rivera, uno de los más importantes estudiosos de la tauromaquia en Yucatán, habló de las raíces de esta expresión cultural en nuestro Estado, además de la importancia económica que se tiene en la comunidad.

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“La prohibición de las corridas de toros no solo afectaría a miles de familias en lo económico y le pegaría a nuestra cultura, sino que extinguiría a esa raza, ya que no es comercialmente viable por el periodo de crecimiento y el espacio que se necesita a comparación de otras razas”, comentó Antonio Rivera.

Un burel necesita al menos cuatro años para llegar a los 500 kilogramos y una hectárea de espacio por animal, mientras que los de engorda sólo requieren un espacio de 10 metros, además de entre un año y año y medio para llegar a ese peso.

“Simplemente no es rentable para nadie mantener viva a esta raza sino es para ser toreados, en caso de prohibirse los festejos estos bureles serian extinguidos”.

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Por otro lado, el maestro comentó de la importancia que tienen los festejos en la comunidad, ya que estos revitalizan la economía de la comunidad, tanto en forma directa como indirecta.

“La corrida es una parte inherente a la cultura actual que tenemos que es mayoritariamente mestiza, sin duda la tauromaquia viene de la mano de la evangelización, pero es adoptado por los pueblos originarios; su raíz tiene que ver con la fe de la comunidad, ya que la mayoría de los festejos en los pueblos está unido a sus Santos Patronos”.